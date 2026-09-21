'Caro carburanti: a Modena qualcuno ci marcia. A Formigine diesel record a 2.8 euro'

'A Modena qualcuno ci marcia. Come spiegare altrimenti il fatto che nella nostra provincia alle ore 14 il 21% dei distributori ha raggiunto o superato i 2,4 euro (2,399 si considera 2,4) al litro nel gasolio self? Un 21% che vuol dire 54 distributori su 259. E nel resto della Regione? Bologna registra il 15%, mentre Parma, Piacenza e Ferrara si fermano all'11%'. A dirlo è Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena.

'Nella vicina Reggio si registra il 9%, mentre a Rimini si scende al 7% e a Ravenna al 6%. Chiude la classifica la provincia di Forlì e Cesena, dove il numero di distributori dove il gasolio self ha raggiunto o superato i 2,4 euro al litro è appena del 4%, meno di un quinto di Modena. La media di tutte le province, ad eccezione di Modena, è del 10%, meno della metà di Modena. Nella classifica del peggio si registrano diversi distributori autostradali in Regione dove si sono raggiunti i 2,5 euro al litro (2,499) per il diesel self. Rispetto alla rete stradale ancora una volta il record è a Ferrara, dove un distributore in modalità self ha raggiunto i 2,559 euro al litro; a seguire Rimini, con 2,497 e due distributori modenesi. A Soliera e Sassuolo per un litro di gasolio self sono necessari 2,469 euro. Irraggiungibile un distributore di Formigine, dove il gasolio ha toccato oggi i 2,8 (2,7999) euro al litro in modalità servito. Si tratta del record assoluto regionale per la modalità servito nella rete stradale: un livello che oggi pare incredibile, ma che in un prossimo futuro potrebbe essere la normalità' - chiude Marzio Govoni.