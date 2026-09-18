Ravarino, dal Consiglio comunale ok all’ampliamento del Gruppo Fini

Il polo produttivo di Gruppo Fini a Ravarino si prepara a una nuova fase di sviluppo. Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio comunale di Ravarino ha approvato all’unanimità il cambio di destinazione d’uso dell’area su cui sarà realizzato il nuovo magazzino del Gruppo, dando così il via libera a un intervento destinato a rafforzare ulteriormente la presenza industriale dell’azienda sul territorio.





Il progetto prevede la realizzazione, a fianco dello stabilimento esistente, di un nuovo magazzino di circa 14.500 metri quadrati, che consentirà di riportare in prossimità del sito produttivo attività logistiche oggi effettuate presso una struttura esterna.

Alla copertura del magazzino sarà associato un nuovo impianto fotovoltaico che si aggiungerà a quello già presente sullo stabilimento. A regime, la potenza fotovoltaica complessivamente installata nel sito raggiungerà circa 1,4 MWp, aumentando la capacità del polo di produrre energia da fonti rinnovabili.

Il nuovo magazzino si inserisce all'interno del più ampio Piano Industriale 2026-2029 di Gruppo Fini che prevede oltre 20 milioni di euro di investimenti, interamente concentrati sul sito di Ravarino.





'Il nuovo magazzino è un tassello fondamentale del Piano Industriale 2026-2029 di Gruppo Fini, che prevede oltre 20 milioni di euro di investimenti, interamente concentrati sul sito di Ravarino – dichiara Roberto Vaccari, direttore generale di Gruppo Fini – Integrare produzione e logistica ci permetterà di incrementare la nostra efficienza migliorando il nostro impatto ambientale.

È un percorso di crescita che conferma la centralità di Ravarino nelle strategie del Gruppo e la volontà di continuare a investire sul territorio, coniugando competitività, efficienza e sostenibilità”. Con il via libera del Consiglio comunale, Gruppo Fini compie dunque un nuovo passo nel percorso di sviluppo del proprio polo produttivo modenese. L'investimento rafforza la presenza industriale dell'azienda a Ravarino e crea le condizioni per una crescita futura più efficiente, sostenibile e integrata, con benefici attesi sul piano logistico, energetico, ambientale e occupazionale'.

'Questo intervento porterà benefici in termini occupazionali, per il bilancio del Comune e per l’attrattività del nostro territorio verso le aziende che si vogliano ampliare o insediare - aggiunge Maurizia Rebecchi -. Il Gruppo Fini opera nel settore Agroalimentare, in coerenza con la vocazione agricola del nostro comune, caratterizzato dalla presenza di colture di qualità che possono trovare nelle aziende di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli un sbocco importante'.