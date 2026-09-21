ETS ed energia: Cersaie riparte da qui

L’argilla si trasforma in meno di un’ora ma dura per decenni, eppure il vero miracolo industriale, oggi, è far quadrare i conti della luce e del gas. Chi cammina in queste ore tra i padiglioni di BolognaFiere per l’apertura della 43ª edizione di Cersaie respira la consueta atmosfera da grande evento internazionale: 597 espositori, delegazioni da 24 Paesi e le ultime novità della ceramica e dell’arredobagno pronte a dettare le tendenze globali. Ma sotto la superficie lucida del design e dell'innovazione digitale di quest'anno, il distretto manifatturiero italiano si ritrova a combattere una silenziosa guerra di posizione contro i costi energetici e le regole europee.
Il termometro della tensione si misura all’Europauditorium del Palazzo dei Congressi, dove il taglio del nastro scivola immediatamente in un dibattito che ha poco di cerimoniale e molto di vertice strategico. Il titolo scelto, “Energia sostenibile per la competitività”, è il manifesto di un’urgenza non più rinviiabile per un settore strutturalmente energivoro che dà lavoro a 40.000 persone e spinge l'attivo della nostra bilancia commerciale.
Sul palco, dove si alterneranno gli gli interventi degli ospiti coordinati dalla giornalista Monica Maggioni, si delinea una vera e propria mappa dei poteri industriali e politici chiamati a rispondere del futuro del Made in Italy. Ci sono i ministri Adolfo Urso (Imprese) e Tommaso Foti (Affari Europei e PNRR), costretti a mediare tra le pressanti richieste del territorio e i vincoli europei. Accanto a loro, il neopresidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale difende i confini di un distretto che è l'architrave economico dell'area.
La voce delle imprese si farà sentire attraverso il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e la leadership di Confindustria Ceramica guidata da Augusto Ciarrocchi: l'accusa, nemmeno troppo velata, è rivolta alla mancata riforma delle quote ETS, un meccanismo di tassazione delle emissioni che rischia di penalizzare le imprese italiane a vantaggio dei concorrenti extra-UE che producono senza vincoli ambientali.