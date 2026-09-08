Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Prezzi raddoppiati del gas: rischi per la ceramica e per tutta la manifattura nazionale'

'Prezzi raddoppiati del gas: rischi per la ceramica e per tutta la manifattura nazionale'

'E' necessario predisporre misure straordinarie e strutturali per evitare di ritrovarci nelle condizioni della crisi energetica del 2022'

2 minuti di lettura

'I costi energetici fuori controllo stanno minacciando la tenuta competitiva delle imprese ceramiche italiane sui mercati internazionali. Con il gas stabilmente sopra i 70 euro/MWh, produrre ceramica in Italia rischia di diventare insostenibile. Oggi il costo dell’energia è circa il doppio di quello precedente alla chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre ci sono imprese estere che beneficiano di prezzi più bassi dovuti a ingenti volumi di produzione nazionale di gas o a condizioni di mercato interne più favorevoli'. A parlare è il presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi. Per il Presidente è indispensabile dare immediata e piena attuazione al servizio di liquidità previsto dal Decreto Bollette, così da ridurre o azzerare il differenziale strutturale di costo tra PSV e TTF, che oggi penalizza l’industria italiana rispetto ai concorrenti europei. 


'Il problema è anche che il prezzo del gas trascina nella sua corsa il costo della CO₂: uno strumento pensato per accompagnare la transizione diventa un fattore che spinge all’aumento dei costi energetici e penalizza ulteriormente la competitività. In questo contesto serve un intervento strutturale sull’ETS, a partire dalla revisione dei benchmark combustibile, oggi una priorità assoluta - spiega Augusto Ciarrocchi -.

Spazio ADV dedicata a novisad
Le quote gratuite devono riflettere la realtà tecnologica dei processi ceramici e impedire che la decarbonizzazione si traduca in delocalizzazione'. 


'Ultimo ma altrettanto fondamentale è anche il tema della sicurezza degli approvvigionamenti. Le condizioni con cui il sistema si avvicina al prossimo inverno sono particolarmente preoccupanti': all’incertezza geopolitica e alla volatilità dei mercati si somma il livello degli stoccaggi europei, oggi intorno al 65% - significativamente più basso rispetto agli anni precedenti. A complicare il quadro si aggiunge la chiusura delle forniture del gas russo che farà mancare una quota di GNL, stimata tra il 5 e l’8% del fabbisogno europeo. 'Questo significa che nei prossimi mesi potremmo trovarci ad affrontare rischi maggiori sia sul fronte della disponibilità sia su quello dei prezzi. Non possiamo fare a meno di un robusto servizio di interrompibilità tecnica del gas, adeguato alla straordinarietà di questa situazione, che riconosca il valore che l’industria può offrire alla sicurezza del sistema nei momenti di maggiore tensione'.


Ma per il Presidente non basta limitarsi a gestire l’emergenza. 'È necessario predisporre misure straordinarie e strutturali per evitare di ritrovarci nelle condizioni della crisi energetica del 2022 e, soprattutto, costruire un sistema di approvvigionamento di lungo termine dedicato alle imprese ad elevato consumo di gas.

Un meccanismo che consenta all’industria di accedere a forniture a condizioni competitive, comparabili con quelle del GNL disponibile sui mercati internazionali'.


'L’industria deve essere parte della soluzione - precisa Ciarrocchi - ma per continuare a produrre e investire in Italia deve poter contare su energia disponibile, sicura e a prezzi competitivi. L’Europa deve scegliere se difendere la propria industria mentre affronta la transizione oppure accettare che produzione, investimenti ed occupazione si spostino fuori dai suoi confini. Non chiediamo meno ambizione climatica, ma chiediamo con forza di non uccidere la manifattura in Europa'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Da Ferrari a Tether, cambia la geografia della ricchezza: il modenese più ricco vale 7,9 miliardi, Devasini 89

Da Ferrari a Tether, cambia la geografia della ricchezza: il modenese più ricco vale 7,9 miliardi, Devasini 89

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Modena, addio luna di miele con la Cisl: Lapam insiste nel no al contratto del Terziario per i propri dipendenti

Modena, addio luna di miele con la Cisl: Lapam insiste nel no al contratto del Terziario per i propri dipendenti

Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, imprese straniere in crescita: Cina e Marocco trainano, ma è boom di imprenditori albanesi

Modena, imprese straniere in crescita: Cina e Marocco trainano, ma è boom di imprenditori albanesi

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

'Contrasto evasione fiscale: in provincia di Modena i Comuni recuperano solo le briciole'

'Contrasto evasione fiscale: in provincia di Modena i Comuni recuperano solo le briciole'

Gasolio alle stelle, un litro vola a 2.1 euro: male la provincia di Modena

Gasolio alle stelle, un litro vola a 2.1 euro: male la provincia di Modena