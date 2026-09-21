Modena, caro Giordano è vero: Massimo Mezzetti è il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra

Caro direttore,

oggi Mario Giordano dedica la sua 'cartolina' su La Verità al sindaco di Modena. Lascio ad altri il giudizio sul modo in cui i fatti vengono raccontati in quell'articolo: dico soltanto che un quotidiano nazionale che si richiama esplicitamente alla verità, che dovrebbe essere una cosa seria, potrebbe dedicare maggior attenzione ai dati di realtà, anziché usare il sarcasmo per attaccare gli avversari, soprattutto quando si scrive di una ferita ancora aperta come quella del 16 maggio.

Noi tutti sappiamo, perché l’abbiamo vissuto e visto, come il sindaco si è comportato in quei giorni e in quelli che sono seguiti. Abbiamo visto un sindaco che ha tenuto insieme una città che promosso una raccolta fondi per le vittime. Ha fatto, insieme alla Prefetta e ai Ministri della Repubblica intervenuti a Modena, quello che ci si aspetta da chi rappresenta le istituzioni: stare davanti ai cittadini con parole misurate, affrontare le questioni una per una, chiamare all'unità e alla vicinanza. In quelle ore la città aveva bisogno esattamente di questo, e lo ha ritrovato nel suo sindaco Massimo Mezzetti.

Su un punto però La Verità coglie nel segno, anche se lo scrive per ironia si capisce che è un elemento che forse preoccupa qualcuno.

Un profilo come quello di Massimo Mezzetti potrebbe davvero essere il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra. Perché sa parlare ad un elettorato più largo dei singoli partiti. Perché ha empatia e un’esperienza amministrativa costruita in trent'anni, e perché ha una caratura culturale almeno pari a quella politica. Chi governa una coalizione che ha l’ambizione di allargare oltre i confini dei singoli partiti ha bisogno proprio di questo: della capacità di ascoltare e di tenere insieme, della autorevolezza politica e dalla competenza. Grazie alla guida del nostro Massimo Mezzetti, in oltre due anni di governo della città, il Partito Democratico il Movimento 5 Stelle e tutte le altre forze politiche di maggioranza hanno lavorato in piena sintonia. È un modello che funziona. Per questo l'articolo di Giordano, nelle intenzioni denigratorie e in mezzo a tanti travisamenti, in realtà finisce per certificare una cosa di fondo profondamente vera. L’augurio, che io condivido, di un federatore per l’Italia come il nostro Massimo Mezzetti.

Cari saluti

Luca Barbari