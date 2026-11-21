Tragedia oggi pomeriggio alle 16:30 a Campogalliano su via Canale Carpi. Un furgone Fiat scudo delle poste si è scontrato con una bicicletta. Nell’impatto ha perso la vita un ciclista di 60 anni. Sul posto i sanitari dell’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi i carabinieri e la Polizia locale dell’Unione Terre d’argine: la strada è rimasta chiusa per oltre due ore.