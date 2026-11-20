Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sestola-Fanano, coadiuvati dai colleghi del Nucleo di Pievepelago, hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto agli illeciti ambientali, culminata con la denuncia del legale rappresentante di una ditta locale operante nel settore del taglio e commercio del legno.

L'impresa aveva eseguito un "taglio raso" su un bosco misto non governato, interessando una superficie complessiva di 5.700 metri quadrati. L'ipotesi accusatoria è che intervento, che comporta l'abbattimento totale delle piante presenti, sia stato realizzato in assoluta carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, un titolo imprescindibile per operare in aree naturali sottoposte a severi vincoli di tutela.

Di fronte alla gravità della compromissione ambientale, i Carabinieri Forestali, hanno proceduto al sequestro probatorio dell'intera area boscata e dell'ingente quantitativo di materiale legnoso ancora presente sul posto. Il titolare della ditta — un sessantunenne residente in zona e incensurato — è stato nominato custode giudiziario dei beni sequestrati ed è stato denunciato per le violazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dal Testo Unico dell'Edilizia.