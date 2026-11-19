Nuovi possibili rallentamenti alla circolazione lungo la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero a Pavullo nel Frignano, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione con la strada provinciale 3.

Anas ha comunicato che nelle giornate di oggi, giovedì 19 novembre, e domani, venerdì 20 novembre, sarà necessario attivare il senso unico alternato sulla Statale 12 nel tratto compreso tra il chilometro 144,400 e il chilometro 144,650.

La misura sarà adottata soltanto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di alcune brevi fasi operative del cantiere e la circolazione sarà regolata direttamente da movieri presenti sul posto.

L'intervento rientra nell'ambito dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che prenderà il posto dell'attuale incrocio tra la SS12 e la SP3, un'opera destinata a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico lungo uno dei principali collegamenti dell'Appennino modenese.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a prevedere possibili rallentamenti nelle fasce orarie interessate dalle lavorazioni.