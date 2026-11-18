"Come coalizione di centrosinistra di Carpi, ci siamo riuniti per discutere il bilancio di previsione e le scelte necessarie a garantire i servizi comunali. Nel confronto è stata affrontata anche la proposta di utilizzare i dividendi AIMAG per alleggerire la Tari. Sostenere famiglie e imprese è un obiettivo che condividiamo. Ma i numeri contano: i dividendi Aimag destinati quest'anno a Carpi ammontano a circa 1,4 milioni di euro, non a 3 milioni di nuove risorse disponibili, come erroneamente sostenuto da qualcuno e comunque inferiori all'annualità precedente. Entrate che non essendo aumentate sono anche storicamente destinate a finanziare servizi, tra l'altro in una fase di forte difficoltà per i bilanci degli enti locali. Spostarle ora significa spiegare dove recuperare quelle risorse e quali conseguenze avrebbe sui servizi già finanziati". Così, in un nota le forze di centrosinistra di Carpi, replicano alle parole di Simone Morelli e dei consiglieri (De Rosa e Medici) e cittadini da lui guidati.

La nota è firmata da Daniela De Pietri e Maurizio Maio per il Pd, Corrado Gallo e Andrea Artioli per Avs, Sergio Vascotto per Carpi a Colori, Stefano Barbieri per Carpi Comune, Fabrizio Stermieri per Bella Carpi e Bruno Pompeo per Laboratorio Carpi.

"Per noi la coerenza politica è responsabilità verso i cittadini. Significa sostenere le proprie idee anche quando si governa, misurandole con le risorse disponibili e assumendosi le conseguenze delle decisioni. Durante la riunione, insieme a Carpi Comune che aveva già avanzato una proposta simile, tutte le forze presenti hanno discusso nel merito anche l'ipotesi sostenuta da Azione, individuando possibili soluzioni alternative a sostegno delle famiglie. Saranno ora approfondite per verificarne la fattibilità. Ed è proprio qui che emerge la contraddizione più difficile da comprendere. La questione non è il dissenso, né la legittimità di una proposta che, pur con evidenti criticità, è stata discussa dagli alleati. È l'aver scelto di non partecipare a un confronto convocato con ampio anticipo, nel quale quella stessa proposta avrebbe potuto essere approfondita e migliorata. Nessun rappresentante di Azione era presente, né è stata comunicata l'assenza. Accogliamo positivamente la conferma della Segreteria provinciale di Azione di voler proseguire il progetto politico del 2024. Restano questioni da chiarire nel rapporto con il rappresentante cittadino, per le quali siamo disponibili a un incontro diretto".

"In politica le proposte si misurano nel confronto, anche difficile, con chi condivide la responsabilità di governare. Cercare visibilità attraverso la stampa può generare un titolo per un giorno. Partecipare, discutere e trovare soluzioni richiede più lavoro, ma è ciò che i cittadini si aspettano da chi amministra la loro città".