Carpi, l’attacco di Morelli? Prove di accordo tra Azione, Forza Italia e civici

Simone Morelli torna all'attacco sulla Tari e coinvolge Forza Italia e il civismo carpigiano. Propone un fondo alimentato dai dividendi Aimag per attenuare gli aumenti del 10%. Riccardo Righi la prende malissimo e risponde chiedendogli se parli a titolo personale o per Azione.

Ma il sindaco sembra non aver colto il punto politico. Le firme alla proposta non sono soltanto un elenco di persone: sono la convergenza tra Azione, Forza Italia e civici. E non è un caso isolato: a Modena, poche ore prima, Forza Italia ha annunciato un accordo con la lista civica di Andrea Mazzi. Gli azzurri ottengono una voce in Consiglio, Mazzi una rete regionale e parlamentare. A Carpi il percorso potrebbe andare oltre una proposta sulla Tari.

Mentre il sistema elettorale nazionale spinge verso un bipolarismo sempre più rigido, nei comuni si fanno prove di centro. Un centro che guarda a destra. E Azione? La direzione sembra quella: al nazionale finirà a destra, insieme a Roberto Vannacci, Cateno de Luca e via così. A Modena un accordo simile sarebbe già nato, se Azione non avesse quell’ingombrante Paolo Zanca seduto su una poltrona nella giunta di Massimo Mezzetti.

Righi, invece, sposta tutto sul personale.

Certo, per un partito come Azione Carpi che ha più parenti che preferenze anche il personale diventa politica. Ma questa convergenza potrebbe valere il 20% nel 2029. Una prospettiva tutt'altro che trascurabile per una maggioranza che perde pezzi. Righi potrà anche rifare la pagina Facebook di Carpi a Colori ma la lista che l'aveva sostenuto non è più quella del 2024. Enrico Cattabriga ha una poltrona ma non un peso politico riconoscibile, Giliola Pivetti ha lasciato il gruppo e in Consiglio potrebbero arrivare altre sorprese.

Da tempo si parla di Giorgio Verrini pronto a entrare in azione - minuscolo o maiuscolo si vedrà - facendo squadra, se non gruppo, con Michele De Rosa e Monica Medici. Tre consiglieri che potrebbero diventare quattro se Mauro D'Orazi non ottenesse ciò che chiede da tempo: Maurizio Maio o Linda Oliviero alla segreteria del Pd. Se mesi fa il terreno di sfida era il bilancio, adesso sul tavolo ci sarebbe perfino l'uscita dalla maggioranza.

Non hanno aiutato le ultime sortite di Righi: l'attacco ad Annalisa Arletti, gli atti rattoppati con le date sbagliate, la reazione scomposta alla proposta di Morelli. Una proposta, appunto. Destinata a diventare un ordine del giorno che Morelli - senza consiglieri propri - può presentare soltanto attraverso qualcun altro.

Anche dell’opposizione. Cosa che negli anni in cui era assessore al commercio ha sempre fatto, peraltro, trovando in Forza Italia l'appoggio che gli mancava nella sua maggioranza veterocomunista. Morelli in due anni e mezzo non ha toccato palla e Righi lo ha isolato da tutto: finalmente ha rotto gli indugi. Il punto è che se la battaglia passa dalle parole e dalle vane promesse al merito e alla concretezza, Righi ha perso ancora prima di iniziare.

Magath