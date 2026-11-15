Carpi, l’attacco di Morelli? Prove di accordo tra Azione, Forza Italia e civici

Simone Morelli torna all'attacco sulla Tari e coinvolge Forza Italia e il civismo carpigiano. Propone un fondo alimentato dai dividendi Aimag per attenuare gli aumenti del 10%. Riccardo Righi la prende malissimo e risponde chiedendogli se parli a titolo personale o per Azione.
Ma il sindaco sembra non aver colto il punto politico. Le firme alla proposta non sono soltanto un elenco di persone: sono la convergenza tra Azione, Forza Italia e civici. E non è un caso isolato: a Modena, poche ore prima, Forza Italia ha annunciato un accordo con la lista civica di Andrea Mazzi. Gli azzurri ottengono una voce in Consiglio, Mazzi una rete regionale e parlamentare. A Carpi il percorso potrebbe andare oltre una proposta sulla Tari.
Mentre il sistema elettorale nazionale spinge verso un bipolarismo sempre più rigido, nei comuni si fanno prove di centro. Un centro che guarda a destra. E Azione? La direzione sembra quella: al nazionale finirà a destra, insieme a Roberto Vannacci, Cateno de Luca e via così. A Modena un accordo simile sarebbe già nato, se Azione non avesse quell’ingombrante Paolo Zanca seduto su una poltrona nella giunta di Massimo Mezzetti.
Righi, invece, sposta tutto sul personale.
Da tempo si parla di Giorgio Verrini pronto a entrare in azione - minuscolo o maiuscolo si vedrà - facendo squadra, se non gruppo, con Michele De Rosa e Monica Medici. Tre consiglieri che potrebbero diventare quattro se Mauro D'Orazi non ottenesse ciò che chiede da tempo: Maurizio Maio o Linda Oliviero alla segreteria del Pd. Se mesi fa il terreno di sfida era il bilancio, adesso sul tavolo ci sarebbe perfino l'uscita dalla maggioranza.
Non hanno aiutato le ultime sortite di Righi: l'attacco ad Annalisa Arletti, gli atti rattoppati con le date sbagliate, la reazione scomposta alla proposta di Morelli. Una proposta, appunto. Destinata a diventare un ordine del giorno che Morelli - senza consiglieri propri - può presentare soltanto attraverso qualcun altro.
Magath