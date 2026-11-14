Il Carpi ritrova un pareggio

Un punto a testa e tanta intensità allo stadio "Sandro Cabassi", dove Carpi e Giana Erminio chiudono sull'1-1 lo scontro diretto valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C. Per i biancorossi, guidati per la prima volta da Alessandro Miramari, arriva un pareggio utile a muovere la classifica al termine di una sfida combattuta, caratterizzata da un avvio contratto e da una ripresa ricca di emozioni ed episodi arbitrali.
La prima frazione scivola via sul filo dell'equilibrio, con le due squadre attente a non concedere spazi e molto bloccate a centrocampo. I ritmi restano alti ma le vere occasioni da gol latitano: da segnalare soprattutto i cartellini gialli rimediati da Tornaghi per i lombardi e da Lombardi per i padroni di casa allo scadere del tempo.
La partita si accende improvvisamente in avvio di secondo tempo. Al 49' il Carpi trova il varco giusto: Abdoulaye Sall colpisce e porta in vantaggio i biancorossi, facendo esplodere il Cabassi. La gioia emiliana dura però appena quattro minuti. Al 53', infatti, la Giana Erminio di Mario Tacchinardi reagisce con carattere e trova immediatamente la rete del pari grazie a Marco Ballabio.
Entrambe le marcature vengono sottoposte a un attento controllo al VAR prima della convalida definitiva.
Nel finale entrambe le squadre provano a cercare il guizzo decisivo, ma la stanchezza e la solidità dei reparti difensivi congelano il risultato sull'1-1. Un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, che lascia però un pizzico di rammarico a entrambe le formazioni nella corsa alla salvezza.
Il tabellino
AC Carpi vs Giana Erminio 1-1 (0-0)
Reti: 50′ Sall (C), 54′ Ballabio (G)
AC Carpi (4-3-3): Scacchetti; Rossini (dall’80’ Gatti), Zagnoni, Lombardi, Nesi (dal 46′ Vaglica); Forapani (dal 46′ Figoli), Astrologo, Casarini; Vitale (dal 71′ Puletto), Sall, Morosini (dall’87’ Zarpellon). A disposizione: Gasperini, Perta, Maggio, Desole, Giva, Bagatti, Carcani. All. Miramari
Giana Erminio (4-2-3-1): Mazza; Mora (dal 55′ Marotta), Rovinelli, Tornaghi, Ruffini; Ballabio, Zanchetta (dall’80’ Muhameti); Ghezzi, Renda (dal 68′ Magazzù), Comelli (dall’80’ Manzoni); Quaggio (dal 68′ Zamparo). A disposizione: Zenti, Azzolari, Golin, Di Bitonto. All. Tacchinardi
Arbitro: Sig. Maresca sez. Napoli/ Assistenti: Scaldaferro – Losapio/ 4° Ufficiale Sig. Dasso (Genova)/ Operatore FVS Sig.
Ammoniti: Tornaghi (G), Lombardi (C), Zagnoni (C)
Espulsi: /
Recupero: 0′ p.t.; 5’ s.t.
Foto: Carpi FC, Daniele Luigi