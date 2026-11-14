Il Carpi ritrova un pareggio

Un punto a testa e tanta intensità allo stadio "Sandro Cabassi", dove Carpi e Giana Erminio chiudono sull'1-1 lo scontro diretto valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C. Per i biancorossi, guidati per la prima volta da Alessandro Miramari, arriva un pareggio utile a muovere la classifica al termine di una sfida combattuta, caratterizzata da un avvio contratto e da una ripresa ricca di emozioni ed episodi arbitrali.

La prima frazione scivola via sul filo dell'equilibrio, con le due squadre attente a non concedere spazi e molto bloccate a centrocampo. I ritmi restano alti ma le vere occasioni da gol latitano: da segnalare soprattutto i cartellini gialli rimediati da Tornaghi per i lombardi e da Lombardi per i padroni di casa allo scadere del tempo.

La partita si accende improvvisamente in avvio di secondo tempo. Al 49' il Carpi trova il varco giusto: Abdoulaye Sall colpisce e porta in vantaggio i biancorossi, facendo esplodere il Cabassi. La gioia emiliana dura però appena quattro minuti. Al 53', infatti, la Giana Erminio di Mario Tacchinardi reagisce con carattere e trova immediatamente la rete del pari grazie a Marco Ballabio.

Entrambe le marcature vengono sottoposte a un attento controllo al VAR prima della convalida definitiva.

La tecnologia torna protagonista anche al 60', quando il direttore di gara assegna inizialmente un calcio di rigore in favore della formazione ospite: richiamato al monitor per l'on-field review, l'arbitro torna sui propri passi e revoca la massima punizione.

Nel finale entrambe le squadre provano a cercare il guizzo decisivo, ma la stanchezza e la solidità dei reparti difensivi congelano il risultato sull'1-1. Un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, che lascia però un pizzico di rammarico a entrambe le formazioni nella corsa alla salvezza.

Il tabellino

AC Carpi vs Giana Erminio 1-1 (0-0)

Reti: 50′ Sall (C), 54′ Ballabio (G)

AC Carpi (4-3-3): Scacchetti; Rossini (dall’80’ Gatti), Zagnoni, Lombardi, Nesi (dal 46′ Vaglica); Forapani (dal 46′ Figoli), Astrologo, Casarini; Vitale (dal 71′ Puletto), Sall, Morosini (dall’87’ Zarpellon). A disposizione: Gasperini, Perta, Maggio, Desole, Giva, Bagatti, Carcani. All. Miramari

Giana Erminio (4-2-3-1): Mazza; Mora (dal 55′ Marotta), Rovinelli, Tornaghi, Ruffini; Ballabio, Zanchetta (dall’80’ Muhameti); Ghezzi, Renda (dal 68′ Magazzù), Comelli (dall’80’ Manzoni); Quaggio (dal 68′ Zamparo). A disposizione: Zenti, Azzolari, Golin, Di Bitonto. All. Tacchinardi

Arbitro: Sig. Maresca sez. Napoli/ Assistenti: Scaldaferro – Losapio/ 4° Ufficiale Sig. Dasso (Genova)/ Operatore FVS Sig.

Posteraro (Verona)

Ammoniti: Tornaghi (G), Lombardi (C), Zagnoni (C)

Espulsi: /

Recupero: 0′ p.t.; 5’ s.t.

Foto: Carpi FC, Daniele Luigi