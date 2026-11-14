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Il Carpi ritrova un pareggio

Il Carpi ritrova un pareggio

All’esordio di mister Alessandro Miramari sulla panchina biancorossa, contro il Giana Erminio, i padroni di casa passano in vantaggio con Sall a inizio secondo tempo ma vengono raggiunti dopo pochi minuti da Ballabio

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Un punto a testa e tanta intensità allo stadio "Sandro Cabassi", dove Carpi e Giana Erminio chiudono sull'1-1 lo scontro diretto valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C. Per i biancorossi, guidati per la prima volta da Alessandro Miramari, arriva un pareggio utile a muovere la classifica al termine di una sfida combattuta, caratterizzata da un avvio contratto e da una ripresa ricca di emozioni ed episodi arbitrali.

La prima frazione scivola via sul filo dell'equilibrio, con le due squadre attente a non concedere spazi e molto bloccate a centrocampo. I ritmi restano alti ma le vere occasioni da gol latitano: da segnalare soprattutto i cartellini gialli rimediati da Tornaghi per i lombardi e da Lombardi per i padroni di casa allo scadere del tempo.

La partita si accende improvvisamente in avvio di secondo tempo. Al 49' il Carpi trova il varco giusto: Abdoulaye Sall colpisce e porta in vantaggio i biancorossi, facendo esplodere il Cabassi. La gioia emiliana dura però appena quattro minuti. Al 53', infatti, la Giana Erminio di Mario Tacchinardi reagisce con carattere e trova immediatamente la rete del pari grazie a Marco Ballabio.

Entrambe le marcature vengono sottoposte a un attento controllo al VAR prima della convalida definitiva.

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La tecnologia torna protagonista anche al 60', quando il direttore di gara assegna inizialmente un calcio di rigore in favore della formazione ospite: richiamato al monitor per l'on-field review, l'arbitro torna sui propri passi e revoca la massima punizione.

Nel finale entrambe le squadre provano a cercare il guizzo decisivo, ma la stanchezza e la solidità dei reparti difensivi congelano il risultato sull'1-1. Un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, che lascia però un pizzico di rammarico a entrambe le formazioni nella corsa alla salvezza.

Il tabellino

AC Carpi vs Giana Erminio 1-1 (0-0)

Reti: 50′ Sall (C), 54′ Ballabio (G)

AC Carpi (4-3-3): Scacchetti; Rossini (dall’80’ Gatti), Zagnoni, Lombardi, Nesi (dal 46′ Vaglica); Forapani (dal 46′ Figoli), Astrologo, Casarini; Vitale (dal 71′ Puletto), Sall, Morosini (dall’87’ Zarpellon). A disposizione: Gasperini, Perta, Maggio, Desole, Giva, Bagatti, Carcani. All. Miramari

Giana Erminio (4-2-3-1): Mazza; Mora (dal 55′ Marotta), Rovinelli, Tornaghi, Ruffini; Ballabio, Zanchetta (dall’80’ Muhameti); Ghezzi, Renda (dal 68′ Magazzù), Comelli (dall’80’ Manzoni); Quaggio (dal 68′ Zamparo). A disposizione: Zenti, Azzolari, Golin, Di Bitonto. All. Tacchinardi

Arbitro: Sig. Maresca sez. Napoli/ Assistenti: Scaldaferro – Losapio/ 4° Ufficiale Sig. Dasso (Genova)/ Operatore FVS Sig.

Posteraro (Verona)

Ammoniti: Tornaghi (G), Lombardi (C), Zagnoni (C)

Espulsi: /

Recupero: 0′ p.t.; 5’ s.t.

Foto: Carpi FC, Daniele Luigi

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