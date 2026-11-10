Carpi calcio, esonerato mister Cassani: Miramari è il nuovo allenatore

Il Carpi calcio ha esonerato Stefano Cassani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, con lui se ne vanno anche il vice allenatore Davide Godi e il collaboratore tecnico Andres Cola.

Il nuovo mister è Alessandro Miramari. Contestualmente, la Società ha scelto Filippo Ceglia e Antonio Ciaccia come vice allenatore e collaboratore tecnico. Faranno ancora parte dello staff biancorosso i preparatori atletici, Graziano Araldi e Vito Barberio, e il preparatore dei portieri, Luca Malaguti.

'Di Carpi non c’è qualcosa che ti deve convincere. Quando parli di Carpi nel calcio parli di una squadra e di una città con storia e prestigio. Della Società mi hanno colpito subito entusiasmo e organizzazione, tipici della gente del nostro territorio. Mi sono sentito subito accolto in una famiglia - afferma il neo mister -. Adesso testa solo al campo, per ottenere i risultati che ci sono stati richiesti'.