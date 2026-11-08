Rugby: il Giacobazzi ribalta il Cus e resta capolista

Cus Genova-Giacobazzi Modena Rugby 1965 21-24





Marcature: 1' meta Juvara tr Tabor, 17' meta Debortoli tr Mazzi, 20' meta Matulli tr Tabor, 28' meta Pressneda tr Tabor, 40' meta Morelli; 42' meta Rodriguez tr Mazzi, 72' meta Caiti.





Cus Genova: Tabor; Migliorini, Spada, Matulli, Pressenda; Ricca, Casellato; Bertirotti, Ghiglione, Juvara; Chiappori, Armanino; Sbarbori, Bortoletto, Avignone (a disposizione: Bosia, Iazzetti, Maccari, Satta, Pugliese, Tessiore, Galliano, Repetto). All. Marshallsay.





Giacobazzi Modena Rugby: Forni (76' Zerbini); Incerti, Ponteprimo (60' Di Vito), Malagoli, Traversi; Mazzi, Petti (43' Caiti); Covi, Debortoli (73' Zanni), Flores (63' Venturelli L.); Venturelli M., Bellei; Malisano (46' Ori), Rodriguez (46' Benassi), Morelli (69' Milzani). All. Guareschi.

Arbitro: Covati (Piacenza).

Assistenti: Grondona (Genova) e Scopelliti (Imola).

Note: Ammoniti: 83' Bortoletto (Cus Genova). Risultato primo tempo 21-12. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Cus Genova 1.





Il Giacobazzi espugna Genova con una meta di Caiti nel finale e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Un primo tempo con più bassi che alti, poi nella ripresa una prestazione in crescendo per i biancoverdeblù, culminata con la marcatura che vale la quarta vittoria piena consecutiva e la conferma del primato insieme alla Rugby Milano.





Senza Lloyd infortunato e Fumagalli squalificato, coach Guareschi affida la numero 9 a Petti, ad affiancare Mazzi in mediana.

Genova parte forte e la sblocca subito con Juvara, Modena fatica a reagire, sbaglia e non riesce a tenere il possesso, ma alla prima occasione si rimette in carreggiata: lancio di Rodriguez, Bellei raccoglie in touche e Debortoli incorna fino alla meta. Mazzi non sbaglia il calcio di trasformazione e pareggia. La meta non cambia l'inerzia e subito il Cus torna avanti con la meta di Matulli e, poco prima della mezz'ora, allunga con la meta alla bandierina di Pressneda.





Nel finale di tempo Modena alza la testa e si affida alla mischia per aumentare la pressione. Allo scadere della frazione il Giacobazzi concede la replica: trenino sui cinque metri e Morelli deposita oltre la linea. All'intervallo il risultato è palindromo: 21-12.





Tanto Giacobazzi nei secondi quaranta minuti. Modena crede alla rimonta e la fiducia cresce dopo la meta di Rodriguez ad inizio ripresa. I padroni di casa cercano di resistere, ma i biancoverdeblù ne hanno di più a livello fisico e mentale e lo dimostrano con le tante occasioni create, tra cui un piazzato di Mazzi a 15 dalla fine che non trova i pali.

Nel corso del secondo tempo Guareschi pesca dalla panchina e concede l'esordio in Prima squadra al giovane Francesco Cosimo Di Vito, in campo nell'ultimo quarto di gara. La pressione biancoverdeblù va a bersaglio a otto dalla fine: dalla maul avanzante si stacca il mediano di mischia Caiti, che porta Modena per la prima volta in vantaggio. Rimonta completata e cinque punti in cassaforte in una trasferta per nulla scontata: il testa a testa con Rugby Milano continua.





Serie A, girone 2 – risultati 4° turno: Stade Valdotain-Amatori Union Rugby Milano 36-30 (5-2), Cus Genova-Giacobazzi Modena 21-24 (1-5), Rovato-Brixia 18-26 (0-5), Rugby Viadana-Bergamo 28-22 (5-1), Lecco-Cus Milano 18-22 (1-4), Monferrato-Rugby Milano 13-29 (0-5).





Classifica: Giacobazzi Modena, Rugby Milano 20, Brixia 14, Rugby Viadana, Cus Milano 11, Rovato, Stade Valdotain 9, Bergamo 8, Monferrato 7, Cus Genova 6, Lecco, Amatori Union Rugby Milano 5.





Prossima giornata – 5° turno (15 novembre 2026): Amatori Union Rugby Milano-Lecco, Giacobazzi Modena-Monferrato, Brixia-Bergamo, Rugby Milano-Rugby Viadana, Cus Milano-Rovato, Stade Valdotain-Cus Genova.



