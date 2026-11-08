Rugby: il Giacobazzi ribalta il Cus e resta capolista

Cus Genova-Giacobazzi Modena Rugby 1965 21-24
Marcature: 1' meta Juvara tr Tabor, 17' meta Debortoli tr Mazzi, 20' meta Matulli tr Tabor, 28' meta Pressneda tr Tabor, 40' meta Morelli; 42' meta Rodriguez tr Mazzi, 72' meta Caiti.
Cus Genova: Tabor; Migliorini, Spada, Matulli, Pressenda; Ricca, Casellato; Bertirotti, Ghiglione, Juvara; Chiappori, Armanino; Sbarbori, Bortoletto, Avignone (a disposizione: Bosia, Iazzetti, Maccari, Satta, Pugliese, Tessiore, Galliano, Repetto). All. Marshallsay.
Giacobazzi Modena Rugby: Forni (76' Zerbini); Incerti, Ponteprimo (60' Di Vito), Malagoli, Traversi; Mazzi, Petti (43' Caiti); Covi, Debortoli (73' Zanni), Flores (63' Venturelli L.); Venturelli M., Bellei; Malisano (46' Ori), Rodriguez (46' Benassi), Morelli (69' Milzani). All. Guareschi.
Arbitro: Covati (Piacenza).
Assistenti: Grondona (Genova) e Scopelliti (Imola).
Note: Ammoniti: 83' Bortoletto (Cus Genova). Risultato primo tempo 21-12. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Cus Genova 1.
Il Giacobazzi espugna Genova con una meta di Caiti nel finale e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Un primo tempo con più bassi che alti, poi nella ripresa una prestazione in crescendo per i biancoverdeblù, culminata con la marcatura che vale la quarta vittoria piena consecutiva e la conferma del primato insieme alla Rugby Milano.
Senza Lloyd infortunato e Fumagalli squalificato, coach Guareschi affida la numero 9 a Petti, ad affiancare Mazzi in mediana.
Nel finale di tempo Modena alza la testa e si affida alla mischia per aumentare la pressione. Allo scadere della frazione il Giacobazzi concede la replica: trenino sui cinque metri e Morelli deposita oltre la linea. All'intervallo il risultato è palindromo: 21-12.
Tanto Giacobazzi nei secondi quaranta minuti. Modena crede alla rimonta e la fiducia cresce dopo la meta di Rodriguez ad inizio ripresa. I padroni di casa cercano di resistere, ma i biancoverdeblù ne hanno di più a livello fisico e mentale e lo dimostrano con le tante occasioni create, tra cui un piazzato di Mazzi a 15 dalla fine che non trova i pali.
Serie A, girone 2 – risultati 4° turno: Stade Valdotain-Amatori Union Rugby Milano 36-30 (5-2), Cus Genova-Giacobazzi Modena 21-24 (1-5), Rovato-Brixia 18-26 (0-5), Rugby Viadana-Bergamo 28-22 (5-1), Lecco-Cus Milano 18-22 (1-4), Monferrato-Rugby Milano 13-29 (0-5).
Classifica: Giacobazzi Modena, Rugby Milano 20, Brixia 14, Rugby Viadana, Cus Milano 11, Rovato, Stade Valdotain 9, Bergamo 8, Monferrato 7, Cus Genova 6, Lecco, Amatori Union Rugby Milano 5.
Prossima giornata – 5° turno (15 novembre 2026): Amatori Union Rugby Milano-Lecco, Giacobazzi Modena-Monferrato, Brixia-Bergamo, Rugby Milano-Rugby Viadana, Cus Milano-Rovato, Stade Valdotain-Cus Genova.