Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rugby: il Giacobazzi ribalta il Cus e resta capolista

Rugby: il Giacobazzi ribalta il Cus e resta capolista

Espugnata anche Genova, decisiva la meta di Caiti nel finale 

3 minuti di lettura

Cus Genova-Giacobazzi Modena Rugby 1965 21-24


Marcature: 1' meta Juvara tr Tabor, 17' meta Debortoli tr Mazzi, 20' meta Matulli tr Tabor, 28' meta Pressneda tr Tabor, 40' meta Morelli; 42' meta Rodriguez tr Mazzi, 72' meta Caiti.


Cus Genova: Tabor; Migliorini, Spada, Matulli, Pressenda; Ricca, Casellato; Bertirotti, Ghiglione, Juvara; Chiappori, Armanino; Sbarbori, Bortoletto, Avignone (a disposizione: Bosia, Iazzetti, Maccari, Satta, Pugliese, Tessiore, Galliano, Repetto). All. Marshallsay.


Giacobazzi Modena Rugby: Forni (76' Zerbini); Incerti, Ponteprimo (60' Di Vito), Malagoli, Traversi; Mazzi, Petti (43' Caiti); Covi, Debortoli (73' Zanni), Flores (63' Venturelli L.); Venturelli M., Bellei; Malisano (46' Ori), Rodriguez (46' Benassi), Morelli (69' Milzani). All. Guareschi.

Arbitro: Covati (Piacenza).

Assistenti: Grondona (Genova) e Scopelliti (Imola).

Note: Ammoniti: 83' Bortoletto (Cus Genova). Risultato primo tempo 21-12. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Cus Genova 1.


Il Giacobazzi espugna Genova con una meta di Caiti nel finale e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Un primo tempo con più bassi che alti, poi nella ripresa una prestazione in crescendo per i biancoverdeblù, culminata con la marcatura che vale la quarta vittoria piena consecutiva e la conferma del primato insieme alla Rugby Milano.


Senza Lloyd infortunato e Fumagalli squalificato, coach Guareschi affida la numero 9 a Petti, ad affiancare Mazzi in mediana.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Genova parte forte e la sblocca subito con Juvara, Modena fatica a reagire, sbaglia e non riesce a tenere il possesso, ma alla prima occasione si rimette in carreggiata: lancio di Rodriguez, Bellei raccoglie in touche e Debortoli incorna fino alla meta. Mazzi non sbaglia il calcio di trasformazione e pareggia. La meta non cambia l'inerzia e subito il Cus torna avanti con la meta di Matulli e, poco prima della mezz'ora, allunga con la meta alla bandierina di Pressneda.


Nel finale di tempo Modena alza la testa e si affida alla mischia per aumentare la pressione. Allo scadere della frazione il Giacobazzi concede la replica: trenino sui cinque metri e Morelli deposita oltre la linea. All'intervallo il risultato è palindromo: 21-12.


Tanto Giacobazzi nei secondi quaranta minuti. Modena crede alla rimonta e la fiducia cresce dopo la meta di Rodriguez ad inizio ripresa. I padroni di casa cercano di resistere, ma i biancoverdeblù ne hanno di più a livello fisico e mentale e lo dimostrano con le tante occasioni create, tra cui un piazzato di Mazzi a 15 dalla fine che non trova i pali.

Nel corso del secondo tempo Guareschi pesca dalla panchina e concede l'esordio in Prima squadra al giovane Francesco Cosimo Di Vito, in campo nell'ultimo quarto di gara. La pressione biancoverdeblù va a bersaglio a otto dalla fine: dalla maul avanzante si stacca il mediano di mischia Caiti, che porta Modena per la prima volta in vantaggio. Rimonta completata e cinque punti in cassaforte in una trasferta per nulla scontata: il testa a testa con Rugby Milano continua.


Serie A, girone 2 – risultati 4° turno: Stade Valdotain-Amatori Union Rugby Milano 36-30 (5-2), Cus Genova-Giacobazzi Modena 21-24 (1-5), Rovato-Brixia 18-26 (0-5), Rugby Viadana-Bergamo 28-22 (5-1), Lecco-Cus Milano 18-22 (1-4), Monferrato-Rugby Milano 13-29 (0-5).


Classifica: Giacobazzi Modena, Rugby Milano 20, Brixia 14, Rugby Viadana, Cus Milano 11, Rovato, Stade Valdotain 9, Bergamo 8, Monferrato 7, Cus Genova 6, Lecco, Amatori Union Rugby Milano 5.


Prossima giornata – 5° turno (15 novembre 2026): Amatori Union Rugby Milano-Lecco, Giacobazzi Modena-Monferrato, Brixia-Bergamo, Rugby Milano-Rugby Viadana, Cus Milano-Rovato, Stade Valdotain-Cus Genova.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

Kimi Antonelli è campione del mondo: l'ultimo italiano 73 anni fa

Kimi Antonelli è campione del mondo: l'ultimo italiano 73 anni fa

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Carpi, pari amaro a Carate: in undici contro nove non basta

Carpi, pari amaro a Carate: in undici contro nove non basta

Formula 1: in Brasile vince Norris, Antonelli quinto, alla Mercedes il titolo costruttori. Disastro Ferrari

Formula 1: in Brasile vince Norris, Antonelli quinto, alla Mercedes il titolo costruttori. Disastro Ferrari

MotoGP, Bezzecchi trionfa in Qatar davanti a Marc Marquez

MotoGP, Bezzecchi trionfa in Qatar davanti a Marc Marquez

Doppietta Montevago, il Modena sbanca Chiavari

Doppietta Montevago, il Modena sbanca Chiavari