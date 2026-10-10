Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

Quarto tempo per Kimi Antonelli che, dopo le difficoltà del venerdì, mostra un importante passo in avanti

1 minuto di lettura

Max Verstappen conquista una strepitosa pole position anche per la gara lunga del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. Il quattro volte campione del mondo, fresco di successo nella sprint race, ferma il cronometro sull’1’31″373, centrando la sua 50esima pole in carriera. Le Ferrari non sono lontane, in particolar modo Charles Leclerc che è a soli 0″054 dall’olandese e lo affiancherà in prima fila; Lewis Hamilton, invece, chiude terzo con un ritardo di 0″123. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli (+0″189) che, dopo le difficoltà del venerdì, mostra un importante passo in avanti. Il compagno di squadra George Russell ottiene il sesto tempo, ma partirà in fondo alla griglia per il cambio di motore. Le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quinta e settima, si prendono così la terza fila davanti a Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani l’appuntamento con la gara è alle 14.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità modenese, dopo il voltafaccia dei chirurghi anche il Pd va in soccorso di Altini: 'Bene aggregazione Sassuolo-Scandiano'

Sanità modenese, dopo il voltafaccia dei chirurghi anche il Pd va in soccorso di Altini: 'Bene aggregazione Sassuolo-Scandiano'

Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli, Hamilton riporta la Ferrari sul podio

Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli, Hamilton riporta la Ferrari sul podio

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

Formula 1, Christian Horner si candida per la Ferrari: 'Sarebbe il lavoro dei sogni'

Formula 1, Christian Horner si candida per la Ferrari: 'Sarebbe il lavoro dei sogni'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

Il Modena ribalta l'Empoli: 2-1 al Braglia: eurogol di Belotti

Il Modena ribalta l'Empoli: 2-1 al Braglia: eurogol di Belotti

F1, Russell parte in pole a Baku davanti a Leclerc: Antonelli sbaglia e scatta 16esimo

F1, Russell parte in pole a Baku davanti a Leclerc: Antonelli sbaglia e scatta 16esimo

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena-Hellas Verona: saranno più di 12.000 gli spettatori paganti

Modena-Hellas Verona: saranno più di 12.000 gli spettatori paganti

Marc Marquez trionfa in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo

Marc Marquez trionfa in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo

Trasferta amara per il Carpi: Pro Vercelli vince 2 a 0

Trasferta amara per il Carpi: Pro Vercelli vince 2 a 0

Palamolza, la gestione resta a Uisp per 660mila euro in 5 anni: era l'unica offerta in campo

Palamolza, la gestione resta a Uisp per 660mila euro in 5 anni: era l'unica offerta in campo