Carpi, pari amaro a Carate: in undici contro nove non basta

Un'occasione gettata al vento. Il Carpi non va oltre lo 0-0 sul campo della Folgore Caratese e torna a casa con un pareggio che sa decisamente di beffa. Perché i biancorossi hanno avuto a disposizione un'intera ripresa in doppia superiorità numerica, senza però riuscire a trovare il guizzo vincente.

La partita si mette subito in salita per i padroni di casa al 26' del primo tempo, quando il portiere Salvalaggio viene espulso. La Folgore è costretta a riorganizzarsi, ma le difficoltà aumentano ulteriormente al 45', quando Ndoj rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in nove uomini.

Una situazione che avrebbe dovuto spalancare le porte al successo della formazione di Stefano Cassani. Il Carpi, reduce dal pesante 0-5 casalingo contro il Renate, aveva infatti l'opportunità di conquistare tre punti preziosi e ritrovare fiducia dopo una battuta d'arresto particolarmente dolorosa.

Invece, nonostante il doppio vantaggio numerico, i biancorossi non riescono a scardinare la resistenza brianzola. La Folgore si compatta, difende con determinazione e riesce a conservare uno 0-0 che, per come si era sviluppata la gara, rappresenta un risultato prezioso.

Per il Carpi resta soprattutto la delusione di non aver saputo sfruttare una situazione estremamente favorevole.

Non basta avere il controllo della partita sulla carta: servono qualità, lucidità e concretezza per trasformare la superiorità numerica in occasioni e soprattutto in gol.

Il punto muove la classifica, ma non cancella i dubbi emersi nelle ultime uscite. Adesso servirà una reazione immediata, perché il campionato non aspetta e le occasioni perse rischiano di pesare.

I biancorossi sono attesi dalla sfida casalinga contro la Giana Erminio: al Cabassi servirà un Carpi diverso, soprattutto sotto porta.

TABELLINO

Folgore Caratese vs AC Carpi 0-0 (0-0)

Folgore Caratese (3-4-2-1): Salvalaggio; Samotti, Gega, Bellia (dal 46′ Balzano); Minerva, Tessiore (dal 31′ Lamanna), Ndoj, Ambrosini (dal 46′ Cester); Castellano, Cassata (dal 59′ Di Dio); Mezsargs (dal 70′ Spalluto). A disposizione: Facchini, Duca, Bassino, Vignoli, Pedicillo, Vacca, Santarcangelo. All. Guidi

AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Vaglica (dal 46′ Vitale), Figoli (dall’80’ Bagatti), Astrologo, Casarini (dall’80’ Forapani); Zarpellon (dal 70′ Morosini), Puletto (dal 56′ Sall); Carcani. A disposizione: Gasperini, Perta, Gatti, Maggio, Giva. All. Cassani

Arbitro: Sig. Liotta sez. Castellammare di Stabia/ Assistenti: Colella – Testaì/ 4° Ufficiale Sig. Costa (Busto Arsizio)/ Operatore FVS Sig.ra Martinelli (Seregno)

Ammoniti: Cassata (F), Bellia (F), Ndoj (F)

Espulsi: 26′ Salvalaggio (F) rosso diretto, 45’+5 Ndoj (F) doppia ammonizione

Recupero: 5′ p.t.; 4’ s.t.

Foto Carpi Calcio