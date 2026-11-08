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Carpi, pari amaro a Carate: in undici contro nove non basta

Carpi, pari amaro a Carate: in undici contro nove non basta

La squadra di Cassani non va oltre lo 0-0 sul campo della Folgore Caratese. Biancorossi incapaci di sfruttare oltre un'ora di doppia superiorità

2 minuti di lettura

Un'occasione gettata al vento. Il Carpi non va oltre lo 0-0 sul campo della Folgore Caratese e torna a casa con un pareggio che sa decisamente di beffa. Perché i biancorossi hanno avuto a disposizione un'intera ripresa in doppia superiorità numerica, senza però riuscire a trovare il guizzo vincente.

La partita si mette subito in salita per i padroni di casa al 26' del primo tempo, quando il portiere Salvalaggio viene espulso. La Folgore è costretta a riorganizzarsi, ma le difficoltà aumentano ulteriormente al 45', quando Ndoj rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in nove uomini.

Una situazione che avrebbe dovuto spalancare le porte al successo della formazione di Stefano Cassani. Il Carpi, reduce dal pesante 0-5 casalingo contro il Renate, aveva infatti l'opportunità di conquistare tre punti preziosi e ritrovare fiducia dopo una battuta d'arresto particolarmente dolorosa.

Invece, nonostante il doppio vantaggio numerico, i biancorossi non riescono a scardinare la resistenza brianzola. La Folgore si compatta, difende con determinazione e riesce a conservare uno 0-0 che, per come si era sviluppata la gara, rappresenta un risultato prezioso.

Per il Carpi resta soprattutto la delusione di non aver saputo sfruttare una situazione estremamente favorevole.

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Non basta avere il controllo della partita sulla carta: servono qualità, lucidità e concretezza per trasformare la superiorità numerica in occasioni e soprattutto in gol.

Il punto muove la classifica, ma non cancella i dubbi emersi nelle ultime uscite. Adesso servirà una reazione immediata, perché il campionato non aspetta e le occasioni perse rischiano di pesare.

I biancorossi sono attesi dalla sfida casalinga contro la Giana Erminio: al Cabassi servirà un Carpi diverso, soprattutto sotto porta.

TABELLINO 

Folgore Caratese vs AC Carpi 0-0 (0-0)

Folgore Caratese (3-4-2-1): Salvalaggio; Samotti, Gega, Bellia (dal 46′ Balzano); Minerva, Tessiore (dal 31′ Lamanna), Ndoj, Ambrosini (dal 46′ Cester); Castellano, Cassata (dal 59′ Di Dio); Mezsargs (dal 70′ Spalluto). A disposizione: Facchini, Duca, Bassino, Vignoli, Pedicillo, Vacca, Santarcangelo. All. Guidi

AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Vaglica (dal 46′ Vitale), Figoli (dall’80’ Bagatti), Astrologo, Casarini (dall’80’ Forapani); Zarpellon (dal 70′ Morosini), Puletto (dal 56′ Sall); Carcani. A disposizione: Gasperini, Perta, Gatti, Maggio, Giva. All. Cassani

Arbitro: Sig. Liotta sez. Castellammare di Stabia/ Assistenti: Colella – Testaì/ 4° Ufficiale Sig. Costa (Busto Arsizio)/ Operatore FVS Sig.ra Martinelli (Seregno)

Ammoniti: Cassata (F), Bellia (F), Ndoj (F)

Espulsi: 26′ Salvalaggio (F) rosso diretto, 45’+5 Ndoj (F) doppia ammonizione

Recupero: 5′ p.t.; 4’ s.t.

Foto Carpi Calcio

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