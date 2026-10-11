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F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

F1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli

Il pilota italiano ad Austin avrà il primo match point per il titolo mondiale

1 minuto di lettura

Max Verstappen è tornato a dominare in Formula 1. Il pilota della Red Bull, dopo i successi di Sepang e nella Sprint Race di ieri, trionfa anche nel Gran Premio di Singapore 2026 (dove mai aveva vinto prima in carriera).

Un percorso netto, compresa la pole position, quello del quattro volte campione del mondo, che tiene a debita distanza i suoi avversari e conquista la sua 73esima vittoria in F1. Charles Leclerc, a ruota, porta la Ferrari sul secondo gradino del podio, davanti a un ottimo Andrea Kimi Antonelli, che centra la terza posizione e incrementa ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di George Russell, partito dal fondo della griglia e “soltanto” nono all’arrivo. Ora l’emiliano è a +102 sul britannico e ad Austin, nel prossimi Gp, avrà il primo match point per vincere il titolo iridato, che non vince un pilota italiano dal 1953.

L’altra Rossa di Lewis Hamilton, invece, paga una strategia errata e non va oltre il sesto posto, alle spalle delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quarto e quinto. A completare la top 10 di giornata sono Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull). La Formula 1 tornerà in pista ad Austin nel weekend del 25 ottobre per il Gran Premio degli Stati Uniti.

Foto Italpress

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