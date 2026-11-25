Riflettori puntati sul big-match del campionato: Modena di scena a Pisa contro l’ex Bianco, che fino ad ora nei due precedenti incroci con il Modena ha sempre vinto; uno stimolo in più per i gialli per continuare nella propria striscia di risultati, in un percorso che sta diventando sempre più interessante.

Pisa non è mai stato un terreno particolarmente favorevole al Modena, che vi ha giocato in 32 occasioni, suddivise tra serie B, C e Coppa Italia; nei precedenti, ci sono 16 vittorie del Pisa, 10 pareggi e solo 6 vittorie del Modena, l’ultima il 5.4.25 quando il Modena allora di Mandelli vinse 2 a 1.

Il Pisa punta in alto: è infatti la rosa con il monte ingaggi più alto della serie B e da poco la proprietà ha nominato come Presidente Damien Comolli, fino a giugno scorso amministratore della Juventus: un chiaro segnale che la proprietà, puntando su dirigenti esperti, punta a crescere e consolidarsi nel panorama calcistico. Ma le partite si giocano sul campo e questo Modena ha dimostrato di non avere paura e di poter giocare, con fin qui ottimi risultati, il proprio calcio su qualunque campo e contro qualsiasi avversario.

Nelle ultime cinque giornate il Pisa ha conquistato 6 punti, frutto di tre pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria, e la gara di oggi rappresenta per i toscani una ghiotta occasione per accorciare in classifica e ricompattare il gruppo.

Toccherà al Modena far valere la propria organizzazione e la compattezza del proprio gruppo per portare a casa un risultato utile e consolidare ulteriormente la classifica.

Anche oggi continua l’emergenza; Galloppa sconta le solite numerose assenze di Caso, Tonoli, Zampano, Stenio Zanetti, Acquah, Sersanti e Manquant; tra i convocati, i giovani della primavera Arnaboldi, Fontana (alla sua terza chiamata consecutiva) e Motta (classe 2009) al debutto con la prima squadra.

Probabile la conferma del 3-5-2 visto con sabato con la Juve Stabia, con qualche probabile ballottaggio: davanti a Chichizola, linea a tre Folino, uno tra Nador e Adorrni, e Nieling; sugli esterni Imputato a destra e Azzi a sinistra (possibile una staffetta con Bohzanaj), con Bianco, Brugman e Santoro centrali; davanti, spazio alla coppia Ambrosino e Belotti, anche se non è esclusa la presenza di Montevago al posto del Gallo; la variabile potrebbe essere una difesa a quattro, con Imputato nei quattro dietro e Nieling esterno basso a sinistra, e un attacco a tre con l’inserimento di Olzer a destra, assieme a Belotti e Ambrosino.

Arbitra la partita Gianluca Manganiello di Pinerolo, quasi un habituee per entrambe le squadre: il Modena ha 6 precedenti con 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte; il Pisa ha invece 11 incroci con l’arbitro piemontese, con 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Calcio di inizio alle 20 alla Cetilar Arena-Stadio Romeo Anconetani, davanti a 359 tifosi gialloblù che come sempre uniti nel nome di Modena non faranno mancare il loro costante sostegno al canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc