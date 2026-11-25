Si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo Carlo Evangelisti, condannato in via definitiva a 21 anni di per l'omicidio della madre, Milena Calanchi, avvenuto a Modena il 16 novembre 2021. Il ricorso, contro lo Stato italiano è stato presentato dall'avvocato Luca Sebastiani del Foro di Bologna, affiancato in qualità di consulente dal professor Renzo Orlandi. Il ricorso si fonda sulla presunta violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un equo processo, a un giudice imparziale e alla parità delle armi). La difesa contesta il reiterato rifiuto dei giudici italiani — prima la Corte d'assise di Modena, poi la Corte d'assise d'appello di Bologna e infine la Corte di Cassazione — di disporre una perizia medico-legale d'ufficio. Secondo il legale, l'accertamento imparziale era indispensabile per dirimere il radicale contrasto emerso tra i consulenti tecnici della Procura e della difesa sull'esatta dinamica del decesso (avvenuto per asfissia meccanica da schiacciamento toracico): se cioè la morte sia stata causata da una condotta violenta, multipla e volontaria, oppure da una caduta accidentale e involontaria dell'imputato sul corpo della donna, elemento decisivo per escludere il dolo omicidiario e riqualificare il reato in omicidio colposo o preterintenzionale. Il diniego della perizia e le modalità con cui è stato motivato avrebbero quindi compromesso, secondo il ricorso, l'equità complessiva del procedimento e il diritto di difesa.
Modena, condannato per l'omicidio della madre: ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo
Carlo Evangelisti è stato condannato in via definitiva a 21 anni di per l'omicidio della madre, Milena Calanchi, avvenuto a Modena il 16 novembre 2021
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