Aggressione al Pronto soccorso di Pavullo: uomo morde infermiere e picchia altri due sanitari
Un uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha morso un operatore e percosso gli altri due
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