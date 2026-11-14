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Aggressione al Pronto soccorso di Pavullo: uomo morde infermiere e picchia altri due sanitari

Aggressione al Pronto soccorso di Pavullo: uomo morde infermiere e picchia altri due sanitari

Un uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha morso un operatore e percosso gli altri due

1 minuto di lettura
Grave aggressione ieri sera al Pronto soccorso dell’ospedale di Pavullo. Vittime due infermieri e un Oss. Un uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha morso un operatore e percosso gli altri due. I tre sanitari non avrebbero riportato gravi conseguenze. L’aggressore è stato poi sedato e trasportato all’ospedale di Baggiovara per valutazioni sullo stato psicofisico.
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