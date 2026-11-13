Reagisce alla perquisizione e tenta di impossessarsi della pistola del carabiniere: arrestato

I fatti risalgono all’11 novembre e l'arresto è stato convaidato ieri dal giudice che ha disposto per il 19enne residente a Marano l'obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri che lo hanno arrestato. All'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, si è aggiunta quella di tentata rapina ai danni di un militare dell’Arma.





L’arresto è avvenuto in occasione di una perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri, su decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Modena, presso l’abitazione del giovane, nella quale i militari hanno rinvenuto tre involucri contenenti complessivamente 39 circa di hashish, di cui due già confezionati in piccole porzioni, nonché un bilancino di precisione, tutto oggetto di sequestro penale. Nel corso delle operazioni, il giovane aveva iniziato a divincolarsi ed a colpire i Carabinieri con mani e piedi: nelle fasi concitate ha tentato inoltre di impossessarsi della pistola d’ordinanza di uno dei militari, afferrandola all’interno della fondina nel tentativo di estrarla. La pronta reazione dei Carabinieri ha impedito che l’azione venisse portata a compimento. Ieri mattina, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero presso la Stazione Carabinieri di Marano sul Panaro.