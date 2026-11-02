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Sassuolo: arrestato giovane spacciatore di cocaina

Sassuolo: arrestato giovane spacciatore di cocaina

E' un 21enne colto mentre cedeva una dose di sostanza. Da una perquisizione personale sono emersi 6,4 grammi. Per l'uomo è scattato l'obbligo di firma

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Ieri, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato, in flagranza, un 21enne per detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti. L’intervento è originato da un servizio di controllo del territorio svolto da militari in abiti civili, che, intorno alle ore 11.15, hanno individuato un’autovettura sospetta in via Radici in Piano di Sassuolo, decidendo di seguirne gli spostamenti sino a quando il conducente siè avvicinato ad un uomo in attesa sul marciapiede. Dopo una breve conversazione, il primo ha ceduto, attraverso il finestrino semi aperto, un piccolo involucro, ricevendo in cambio una somma di denaro. Movimento osservato direttamente dai Carabinieri, intervenuti subito dopo acquisendo il materiale appena ceduto. All'interno mezzo grammo di cocaina. La successiva perquisizione personale nei confronti del conducente ha consentito di rinvenire ulteriori 4 involucri contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di 6,4 grammi, nonché 235 euro in contanti, e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro.
Questa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta di questa Procura della Repubblica, convalidava l’arresto in flagranza, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione due volte a settimana presso la Stazione Carabinieri di Sassuolo.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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