Questo pomeriggio, intorno alle 15.50, i vigili del fuoco sono intervenuti a Nonantola, in via Chiesa di Rubbiara, a causa di un incendio che ha interessato la copertura di una abitazione situata a fianco dell'edificio di culto. Sul posto sono tempestivamente confluite diverse squadre per fronteggiare le fiamme ed evitarne la propagazione al resto della struttura e alle zone adiacenti: Grazie alla prontezza dell'intervento non si registrano feriti o intossicati. Attualmente sul posto prosugue il presidio dei Vigili del Fuoco per completare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Evacuata una famiglia di 5 persone che risiedeva nello stabile, ancora da stabilire le cause del rogo.
Nonantola, in fiamme il tetto di una casa accanto alla Chiesa di Rubbiara
Evacuata una famiglia di 5 persone che risiedeva nello stabile, ancora da stabilire le cause del rogo
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