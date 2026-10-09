Vignola, serpente del grano trovato morto in una scatola sigillata

Questa mattina, intorno alle 11, i carabinieri di Vignola sono intervenuti nell’area cortiliva di un immobile in disuso in via Matteotti, a seguito di una segnalazione pervenuta da alcuni residenti.
L’intervento, svolto con il supporto dei carabinieri Forestali di Modena, della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli e di personale del servizio veterinario Asl di Marano sul Panaro, ha consentito di rinvenire una scatola di plastica sigillata con nastro adesivo, contenente un esemplare di serpente del grano, morto da diverse ore.
La carcassa è stata trasportata presso l’Istituto Zooprofilattico di Modena per gli esami ed il successivo smaltimento. Sono in corso ulteriori accertamenti.