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Policlinico di Modena svuotato, Vignola chiama a raccolta tutti i consiglieri regionali: il centrodestra stasera apre il confronto sul piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, Vignola chiama a raccolta tutti i consiglieri regionali: il centrodestra stasera apre il confronto sul piano di Mezzetti

Questa sera Consiglio comunale aperto sulla riorganizzazione della sanità modenese. Il sindaco Angelo Pasini, espressione del centrodestra, invita tutte le forze politiche della Regione, maggioranza e opposizione

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Non un confronto riservato a una parte politica, ma un invito esteso a tutti i rappresentanti modenesi in Regione, di maggioranza e opposizione. C'è attesa per il Consiglio comunale aperto che si svolgerà questa sera, lunedì 16 novembre, alle 20, a Vignola. Un'iniziativa che assume un significato particolare anche per il contesto politico: Vignola è oggi amministrata dal sindaco Angelo Pasini, eletto nel giugno scorso alla guida di una coalizione di centrodestra, mentre la riorganizzazione della rete ospedaliera modenese e l'ipotesi di svuotamento del Policlinico avanzata dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, è una questione che coinvolge direttamente la Regione Emilia-Romagna, governata dal centrosinistra.

La Giunta comunale ha infatti inviato il 10 novembre una lettera a tutti i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Modena e ai presidenti dei gruppi assembleari che non hanno rappresentanti eletti nello stesso collegio. Un elenco trasversale che comprende esponenti di tutti gli schieramenti: Annalisa Arletti, Ferdinando Pulitanò, Gian Carlo Muzzarelli, Maria Costi, Luca Sabattini, Carla Ferrari, Paolo Trande, Vincenzo Paldino, Pietro Vignali, Tommaso Fiazza, Lorenzo Casadei ed Elena Ugolini.

In caso di impedimento, i destinatari potranno delegare un altro consigliere regionale o un componente del proprio staff. L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione è "garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nell'Assemblea legislativa regionale e favorire un confronto istituzionale il più possibile ampio".

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Il tema al centro della seduta è quello che da settimane anima il dibattito politico modenese e che il quotidiano La Pressa sta seguendo con una serie di articoli e approfondimenti: il progetto del sindaco di Modena Massimo Mezzetti per il declassamento del Policlinico di via del Pozzo e la realizzazione di un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara, con un investimento stimato in circa 550 milioni di euro e tempi di realizzazione di dieci-dodici anni.

Il piano prospetta una concentrazione delle attività ad alta complessità nel nuovo polo, con una conseguente ridefinizione delle funzioni dell'attuale Policlinico, destinato a mantenere attività di bassa e media complessità. Ma la questione non riguarda soltanto il capoluogo. Una riorganizzazione di queste dimensioni avrebbe inevitabilmente conseguenze sull'intera rete provinciale, compresi gli ospedali di Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo.

E per Vignola il tema è tutt'altro che secondario: il futuro del presidio ospedaliero, il mantenimento del pronto soccorso, le specialità disponibili e l'accessibilità dei servizi sanitari per i cittadini della pedemontana sono questioni direttamente collegate alle scelte che verranno compiute a livello provinciale.

L'Odg

L'ordine del giorno che sarà discusso è stato presentato il 27 ottobre da quattro gruppi consiliari: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Vignola per Tutti e Angelo Pasini Sindaco. Prima firmataria è Gaja Alexa Iannuzzi, insieme a Filomena Campolongo, Marco Sirotti e Gianni Pollastri.

Il documento chiede innanzitutto l'avvio di un nuovo Piano Attuativo Locale (PAL) provinciale, ricordando che l'ultimo documento organico di programmazione sanitaria pubblicamente disponibile risale al periodo 2011-2013.

La richiesta è di ripartire da un'analisi aggiornata dei bisogni di salute della popolazione, delle dotazioni di personale, dei posti letto, delle specialità e dei volumi di attività dei singoli ospedali. Un quadro che dovrebbe comprendere anche le liste d'attesa, l'utilizzo delle sale operatorie e una valutazione economica delle diverse soluzioni organizzative.

Il principio indicato dai firmatari è che le esigenze sanitarie dei territori debbano precedere e orientare le scelte edilizie e infrastrutturali, non esserne una conseguenza.

L'ordine del giorno chiede inoltre di valorizzare tutti i presidi provinciali, individuando per ciascuno una vocazione specialistica precisa e garantendo un'offerta sanitaria adeguata, senza concentrare necessariamente tutte le funzioni nel capoluogo.

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