Policlinico di Modena svuotato, Vignola chiama a raccolta tutti i consiglieri regionali: il centrodestra stasera apre il confronto sul piano di Mezzetti

Non un confronto riservato a una parte politica, ma un invito esteso a tutti i rappresentanti modenesi in Regione, di maggioranza e opposizione. C'è attesa per il Consiglio comunale aperto che si svolgerà questa sera, lunedì 16 novembre, alle 20, a Vignola. Un'iniziativa che assume un significato particolare anche per il contesto politico: Vignola è oggi amministrata dal sindaco Angelo Pasini, eletto nel giugno scorso alla guida di una coalizione di centrodestra, mentre la riorganizzazione della rete ospedaliera modenese e l'ipotesi di svuotamento del Policlinico avanzata dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, è una questione che coinvolge direttamente la Regione Emilia-Romagna, governata dal centrosinistra.

La Giunta comunale ha infatti inviato il 10 novembre una lettera a tutti i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Modena e ai presidenti dei gruppi assembleari che non hanno rappresentanti eletti nello stesso collegio. Un elenco trasversale che comprende esponenti di tutti gli schieramenti: Annalisa Arletti, Ferdinando Pulitanò, Gian Carlo Muzzarelli, Maria Costi, Luca Sabattini, Carla Ferrari, Paolo Trande, Vincenzo Paldino, Pietro Vignali, Tommaso Fiazza, Lorenzo Casadei ed Elena Ugolini.

In caso di impedimento, i destinatari potranno delegare un altro consigliere regionale o un componente del proprio staff. L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione è "garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nell'Assemblea legislativa regionale e favorire un confronto istituzionale il più possibile ampio".

Il tema al centro della seduta è quello che da settimane anima il dibattito politico modenese e che il quotidiano La Pressa sta seguendo con una serie di articoli e approfondimenti: il progetto del sindaco di Modena Massimo Mezzetti per il declassamento del Policlinico di via del Pozzo e la realizzazione di un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara, con un investimento stimato in circa 550 milioni di euro e tempi di realizzazione di dieci-dodici anni.

Il piano prospetta una concentrazione delle attività ad alta complessità nel nuovo polo, con una conseguente ridefinizione delle funzioni dell'attuale Policlinico, destinato a mantenere attività di bassa e media complessità. Ma la questione non riguarda soltanto il capoluogo. Una riorganizzazione di queste dimensioni avrebbe inevitabilmente conseguenze sull'intera rete provinciale, compresi gli ospedali di Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo.

E per Vignola il tema è tutt'altro che secondario: il futuro del presidio ospedaliero, il mantenimento del pronto soccorso, le specialità disponibili e l'accessibilità dei servizi sanitari per i cittadini della pedemontana sono questioni direttamente collegate alle scelte che verranno compiute a livello provinciale.

L'Odg

L'ordine del giorno che sarà discusso è stato presentato il 27 ottobre da quattro gruppi consiliari: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Vignola per Tutti e Angelo Pasini Sindaco. Prima firmataria è Gaja Alexa Iannuzzi, insieme a Filomena Campolongo, Marco Sirotti e Gianni Pollastri.

Il documento chiede innanzitutto l'avvio di un nuovo Piano Attuativo Locale (PAL) provinciale, ricordando che l'ultimo documento organico di programmazione sanitaria pubblicamente disponibile risale al periodo 2011-2013.

La richiesta è di ripartire da un'analisi aggiornata dei bisogni di salute della popolazione, delle dotazioni di personale, dei posti letto, delle specialità e dei volumi di attività dei singoli ospedali. Un quadro che dovrebbe comprendere anche le liste d'attesa, l'utilizzo delle sale operatorie e una valutazione economica delle diverse soluzioni organizzative.

Il principio indicato dai firmatari è che le esigenze sanitarie dei territori debbano precedere e orientare le scelte edilizie e infrastrutturali, non esserne una conseguenza.

L'ordine del giorno chiede inoltre di valorizzare tutti i presidi provinciali, individuando per ciascuno una vocazione specialistica precisa e garantendo un'offerta sanitaria adeguata, senza concentrare necessariamente tutte le funzioni nel capoluogo.