Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

La sosta a pagamento si estenderà anche ai parcheggi a raso della zona Porta Nord, finora gratuiti. È quanto prevede la delibera approvata il 7 ottobre dalla Giunta comunale, che istituisce la nuova zona tariffata e ridisegna la gestione dei parcheggi nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

La misura riguarda le aree a sud di via Pico e via Montalcini, quelle a nord di via Pico tra via Montessori e il piazzalino davanti al Comando provinciale dei Carabinieri, oltre agli stalli lungo via Pico tra il raccordo ferroviario e la rotatoria.

Le tariffe saranno in vigore tutti i giorni dalle 7 alle 21: 80 centesimi per la prima ora, un euro per la seconda e 1,20 euro per la terza. Oltre la terza ora non sono previsti ulteriori addebiti fino alle 21. La tariffa giornaliera sarà di 3 euro, mentre l’abbonamento mensile costerà 30 euro. Prevista anche una tariffa weekend da 7 euro, dalle 16 del venerdì alle 8 del lunedì. La sosta notturna, dalle 21 alle 7, resterà gratuita.

Il provvedimento riguarda anche il parcheggio multipiano di via Rita Levi Montalcini 188, con 295 posti auto e 30 posti moto. Per gli utenti sono previsti abbonamenti annuali da 420 euro e mensili da 60 euro, con tariffe ridotte rispettivamente a 350 e 45 euro per i titolari di abbonamento ferroviario nominativo e per i dipendenti della Casa della Comunità G.P. Vecchi.

La novità non sarà immediata: la delibera stabilisce che le aree a raso diventeranno a pagamento con l’avvio della nuova gestione congiunta del multipiano e dei parcheggi esterni. Il Comune dovrà ora avviare una nuova gara per individuare il concessionario, dopo che la precedente procedura si era conclusa senza aggiudicazione.