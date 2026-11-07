Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Ieri il presidente De Pascale ha confermato la linea Mezzetti, pur giocando sulle cifre: dire infatti che sono pronti 550 milioni sulla rete Baggiovara-Policlinico è ben diverso dalla promessa di investimenti aggiuntivi da 550 milioni solo su Baggiovara, oltre ai 320 milioni per il Policlinico, dichiarati da Mezzetti, senza calcolare i 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi.
In ogni caso si procede anche attraverso assemblee pubbliche Pd (la prima sarà a San Cesario il 15 novembre) e, parallellamente, si rafforza l'asse dei contrari al progetto.
Il fronte del no presidiato sin dal primo giorno dall'ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ora in casa centrosinistra si è rafforzato.
Ad unirsi ai tre cavalieri solitari del centrosinistra, pochi ma decisi esponenti del centrodestra. Si tratta del capogruppo e del vicecapogruppo Fdi in Consiglio comunale, Elisa Rossini e Luca Negrini, intervenuti ripetutamente a dispetto del silenzio ostinato del coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, e del coordinatore regionale di Forza Italia sul territorio, Antonio Platis appoggiato dal commissario Enrico Fontana. A questi si aggiunge il consigliere Lega di Castelfranco Lodovica Boni, la cui linea si discosta da quella espressa dal capogruppo in città Giovanni Bertoldi. Ovviamente non va dimenticato il fronte civico e la posizione da subito nettamente contraria del Comitato Modena merita di più di Mattia Meschieri.
A loro il compito di rappresentare un dissenso che tra i modenesi è ben più largo
Giuseppe Leonelli