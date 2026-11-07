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Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Oltre al Comitato di Meschieri, nel centrosinistra nette le posizioni di Muzzarelli, Lenzini e Gargano. Nel centrodestra contrari in casa Fdi (Negrini e Rossini), Fi (Platis e Fontana) e Lega

2 minuti di lettura
Tra semi-smentite, aggiustamenti di tiro e accuse a chi non ha capito o spande 'fake news', il piano del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, pensato dal Dg Ausl Mattia Altini su mandato del presidente della Regione Michele De Pascale, prosegue. Il progetto di svuotare il Policlinico di Modena - oggi 11esimo miglior ospedale italiano - per trasformarlo in ospedale per la media-bassa complessità, creando alloggi nelle sale traslocate a Baggiovara, va avanti.
Ieri il presidente De Pascale ha confermato la linea Mezzetti, pur giocando sulle cifre: dire infatti che sono pronti 550 milioni sulla rete Baggiovara-Policlinico è ben diverso dalla promessa di investimenti aggiuntivi da 550 milioni solo su Baggiovara, oltre ai 320 milioni per il Policlinico, dichiarati da Mezzetti, senza calcolare i 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi.
In ogni caso si procede anche attraverso assemblee pubbliche Pd (la prima sarà a San Cesario il 15 novembre) e, parallellamente, si rafforza l'asse dei contrari al progetto.
Il fronte del no presidiato sin dal primo giorno dall'ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ora in casa centrosinistra si è rafforzato.
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Da segnalare il coraggioso e preciso niet del sindaco di Castelfranco Gianni Gargano che ha dichiarato, senza se e senza ma, che reparti e funzioni non si spostano da via del Pozzo perchè il Policlinico oggi risponde alle esigenze di 'sei Comuni, circa 80.000 abitanti, un territorio in crescita e senza ospedale distrettuale'. Al duo Gargano-Muzzarelli si è poi aggiunto, o meglio è tornato, il segretario cittadino Pd Diego Lenzini il quale, dopo essere stato preso in contropiede dal sindaco Mezzetti in Consiglio Comunale, si è riallineato a Muzzarelli, deciso a salvare - per usare le sue parole - 'il cuore del Policlinico'.
Ad unirsi ai tre cavalieri solitari del centrosinistra, pochi ma decisi esponenti del centrodestra. Si tratta del capogruppo e del vicecapogruppo Fdi in Consiglio comunale, Elisa Rossini e Luca Negrini, intervenuti ripetutamente a dispetto del silenzio ostinato del coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, e del coordinatore regionale di Forza Italia sul territorio, Antonio Platis appoggiato dal commissario Enrico Fontana. A questi si aggiunge il consigliere Lega di Castelfranco Lodovica Boni, la cui linea si discosta da quella espressa dal capogruppo in città Giovanni Bertoldi. Ovviamente non va dimenticato il fronte civico e la posizione da subito nettamente contraria del Comitato Modena merita di più di Mattia Meschieri.
A loro il compito di rappresentare un dissenso che tra i modenesi è ben più largo
che nelle stanze della politica.
Giuseppe Leonelli
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