'Tredici ospedali dell'Emilia-Romagna nella classifica 'Newsweek Best Hospitals 2026', che ogni anno stila l’elenco delle migliori strutture al mondo e di ogni singolo Paese. Ben 4 strutture si piazzano tra le prime 20 in Italia: il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al quinto posto (76esimo assoluto in tutto il mondo e secondo ospedale pubblico in Italia), il Policlinico di Modena all'11esimo, l'Ospedale di Parma al 15esimo e l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia al 17esimo'. Così, in una nota di febbraio, la Regione Emilia Romagna si compiaceva dell'eccellenza nazionale rappresentata dal Policlinico di Modena. 'Si tratta di un altro autorevole riconoscimento per il nostro sistema sanitario pubblico, che nonostante le difficoltà legate al cronico sottofinanziamento, conferma livelli di eccellenza internazionali' - sottolineava l'assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi.
Ora, appena 8 mesi dopo, si scopre che il Comune di Modena, insieme alla stessa Regione Emilia Romagna sta pensando di svuotare il Policlinico per renderlo ospedale per la bassa e media complessità. Un progetto che ieri, in Consiglio comunale, ha trovato il plauso del Pd (inizialmente critico) e anche di buona parte delle opposizioni, a parte Fdi.
Policlinico, così la Regione e il Comune di Modena vogliono 'svuotare' l'11esimo miglior ospedale italiano
A febbraio la Regione si vantava di tale classifica. Appena 8 mesi dopo, si scopre che il Comune di Modena, insieme alla stessa Regione Emilia Romagna sta pensando di svuotarlo
'Tredici ospedali dell'Emilia-Romagna nella classifica 'Newsweek Best Hospitals 2026', che ogni anno stila l’elenco delle migliori strutture al mondo e di ogni singolo Paese. Ben 4 strutture si piazzano tra le prime 20 in Italia: il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al quinto posto (76esimo assoluto in tutto il mondo e secondo ospedale pubblico in Italia), il Policlinico di Modena all'11esimo, l'Ospedale di Parma al 15esimo e l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia al 17esimo'. Così, in una nota di febbraio, la Regione Emilia Romagna si compiaceva dell'eccellenza nazionale rappresentata dal Policlinico di Modena. 'Si tratta di un altro autorevole riconoscimento per il nostro sistema sanitario pubblico, che nonostante le difficoltà legate al cronico sottofinanziamento, conferma livelli di eccellenza internazionali' - sottolineava l'assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi.
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