Giù le mani dal Policlinico: il monito dei cittadini dalla strada al consiglio

Dopo il corteo di domenica scorsa, che ha visto centinaia di cittadini marciare dai cancelli del Policlinico fino al cuore di Piazza Roma, per chiedere trasparenza sul piano Policlinico - Baggiovara annunciato dal sindaco di Modena e presidente della.CTSS Massimo Mezzetti e la contrarietà al temuto svuotamento del policlinico, la difesa dell'ospedale ha varcato le porte di Palazzo Comunale ed entrando nella sala del Consiglio.



Durante lo svolgimento della seduta, un gruppo di residenti e comitati di cittadini ha dato vita a un presidio composto all'interno dell'aula consiliare. Un’azione silenziosa voluta per testimoniare direttamente alle istituzioni la ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di ridimensionamento o 'svuotamento' della struttura ospedaliera di largo del Pozzo.



A fare da filo conduttore tra la piazza e le istituzioni è stato il medesimo striscione srotolato appena sette giorni prima in testa alla manifestazione cittadina. Gli stessi slogan e la stessa richiesta di tutela per i servizi sanitari territoriali che avevano aperto il corteo diretto in Piazza Roma sono riapparsi davanti ai banchi della politica locale, a rimarcare un unico messaggio: Giù le mani dal Policlinico!

