Policlinico svuotato, Fi Modena: 'I cittadini chiedono chiarezza e meritano rispetto'

'L’intervento in consiglio comunale del sindaco e presidente della CTSS Massimo Mezzetti non ha dato le risposte di chiarezza e trasparenza che i modenesi attendono sul futuro di Policlinico e Ospedale di Baggiovara'. Così, in una nota, il responsabile organizzazione di Fi Antonio Platis e il commissario provinciale Enrico Fontana.

'Sui 550 milioni di euro lo stesso sindaco ha confermato che si tratta di una stima non ancora impegnata dalla Regione, e allo stesso tempo ha dichiarato di essere pronto a fermare il processo se le risorse non saranno aggiuntive e non sottrarranno nulla alla sanità provinciale. Una condizione così importante merita impegni scritti, non dichiarazioni. Il piano, inoltre, sarà reso noto solo dopo un incontro con i sindaci a fine ottobre e deve ancora passare dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Questo conferma che il confronto con le istituzioni e il territorio non c’è ancora stato. Su una questione di questa portata il metodo conta quanto il merito, e riguarda anche i cittadini che chiedono chiarezza e che meritano rispetto'.





'Forza Italia non si limita a criticare e avanza quattro proposte:

Piano e risorse per iscritto. Presentare subito un quadro finanziario con gli impegni della Regione, distinguendo le risorse aggiuntive da quelle già esistenti.

Confronto prima della decisione.

Illustrare il piano in CTSS, ai sindaci, ai professionisti sanitari e alle rappresentanze dei cittadini prima di qualunque scelta.

Garanzie per tutta la provincia. Nessuna riduzione dei servizi negli ospedali e nei distretti periferici, dall’Appennino alla Bassa, e impegni su tempi e servizi di emergenza.

Cronoprogramma pubblico. Stabilire tempi, tappe di verifica e un aggiornamento periodico.

Su queste basi si può costruire un nuovo Piano attuativo locale realmente condiviso e fondato sui dati. Forza Italia è disponibile al confronto: servono fatti e trasparenza, non annunci'.