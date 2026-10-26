Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, Fi Modena: 'I cittadini chiedono chiarezza e meritano rispetto'

Policlinico svuotato, Fi Modena: 'I cittadini chiedono chiarezza e meritano rispetto'

'Sui 550 milioni di euro lo stesso sindaco ha confermato che si tratta di una stima non ancora impegnata dalla Regione'

2 minuti di lettura

'L’intervento in consiglio comunale del sindaco e presidente della CTSS Massimo Mezzetti non ha dato le risposte di chiarezza e trasparenza che i modenesi attendono sul futuro di Policlinico e Ospedale di Baggiovara'. Così, in una nota, il responsabile organizzazione di Fi Antonio Platis e il commissario provinciale Enrico Fontana.

'Sui 550 milioni di euro lo stesso sindaco ha confermato che si tratta di una stima non ancora impegnata dalla Regione, e allo stesso tempo ha dichiarato di essere pronto a fermare il processo se le risorse non saranno aggiuntive e non sottrarranno nulla alla sanità provinciale. Una condizione così importante merita impegni scritti, non dichiarazioni. Il piano, inoltre, sarà reso noto solo dopo un incontro con i sindaci a fine ottobre e deve ancora passare dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Questo conferma che il confronto con le istituzioni e il territorio non c’è ancora stato. Su una questione di questa portata il metodo conta quanto il merito, e riguarda anche i cittadini che chiedono chiarezza e che meritano rispetto'.


'Forza Italia non si limita a criticare e avanza quattro proposte:

Piano e risorse per iscritto. Presentare subito un quadro finanziario con gli impegni della Regione, distinguendo le risorse aggiuntive da quelle già esistenti.

Confronto prima della decisione.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Illustrare il piano in CTSS, ai sindaci, ai professionisti sanitari e alle rappresentanze dei cittadini prima di qualunque scelta.

Garanzie per tutta la provincia. Nessuna riduzione dei servizi negli ospedali e nei distretti periferici, dall’Appennino alla Bassa, e impegni su tempi e servizi di emergenza.

Cronoprogramma pubblico. Stabilire tempi, tappe di verifica e un aggiornamento periodico.

Su queste basi si può costruire un nuovo Piano attuativo locale realmente condiviso e fondato sui dati. Forza Italia è disponibile al confronto: servono fatti e trasparenza, non annunci'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, caso Policlinico, Fdi a Mezzetti: 'Altro che rassicurazioni, si va verso dismissione mascherata'

Modena, caso Policlinico, Fdi a Mezzetti: 'Altro che rassicurazioni, si va verso dismissione mascherata'

Modena, Mezzetti: 'Il Policlinico risponderà alla bassa e media complessità, ecco quali reparti restano'

Modena, Mezzetti: 'Il Policlinico risponderà alla bassa e media complessità, ecco quali reparti restano'

Modena: scandalo Amo, Rossini (Fdi): 'Si tenta il colpo di spugna'

Modena: scandalo Amo, Rossini (Fdi): 'Si tenta il colpo di spugna'

Modena calcio: vittoria dell'Under 14 nel fine settimana delle giovanili

Modena calcio: vittoria dell'Under 14 nel fine settimana delle giovanili

Modena, malesseri alla primaria Rodari, Fdi: 'Servono chiarezza e garanzie sulla mensa'

Modena, malesseri alla primaria Rodari, Fdi: 'Servono chiarezza e garanzie sulla mensa'

Modena, urina in strada davanti a scuola: Daspo urbano per un 36enne

Modena, urina in strada davanti a scuola: Daspo urbano per un 36enne

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Maria Grazia Modena: 'Drop-in, che fine ha fatto la Commissione tecnica?'

Maria Grazia Modena: 'Drop-in, che fine ha fatto la Commissione tecnica?'

Policlinico, il fantasma del blocco A, dopo la demolizione mancata

Policlinico, il fantasma del blocco A, dopo la demolizione mancata

Gianpiero Samorì eletto per acclamazione e all’unanimità segretario nazionale della Democrazia Cristiana

Gianpiero Samorì eletto per acclamazione e all’unanimità segretario nazionale della Democrazia Cristiana

Policlinico svuotato, la boutade di Mezzetti approda in Consiglio: i conti non tornano

Policlinico svuotato, la boutade di Mezzetti approda in Consiglio: i conti non tornano