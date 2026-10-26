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Modena, urina in strada davanti a scuola: Daspo urbano per un 36enne

Modena, urina in strada davanti a scuola: Daspo urbano per un 36enne

Nei pressi dei plessi scolastici di via Piazza e via Ulivi. Durante il tentativo di fuga ha gettato a terra un pacchetto contenente hashish

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Intervento della Polizia locale nella mattinata di venerdì 23 ottobre nei pressi dei plessi scolastici di via Piazza e via Ulivi, dove un uomo di 36 anni è stato fermato dagli agenti e sottoposto a diversi provvedimenti, tra cui un daspo urbano.

L’attività è scattata in seguito a segnalazioni presentate al Comando di via Galilei da genitori e insegnanti della scuola d’infanzia e della scuola primaria della zona. Le segnalazioni riguardavano la presenza sospetta di un uomo che stazionava nei pressi degli istituti scolastici e che, secondo quanto riferito dai cittadini, avrebbe creato disturbi alle attività della scuola.

Nella prima mattinata gli operatori della Polizia locale hanno raggiunto l’area per effettuare le verifiche. All’arrivo delle pattuglie, il trentaseienne si trovava nell’area verde adiacente alle scuole e si è poi spostato sulla strada per urinare.

Fermato dagli agenti, l’uomo si è rifiutato di esibire i documenti d’identità e ha tentato di sottrarsi al controllo, divincolandosi con la forza. Durante il tentativo di fuga ha gettato a terra un pacchetto contenente hashish, recuperato immediatamente dagli operatori.

Accompagnato al Comando per le procedure di identificazione, il trentaseienne è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. È stato inoltre sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente destinata all’uso personale. All’uomo è stata contestata anche una violazione dei Regolamenti comunali per aver per aver urinato in luogo pubblico.

Nei confronti dell’uomo è stato, infine, emesso un Daspo urbano, con ordine di allontanamento immediato dal luogo in cui si sono verificati i fatti. Il provvedimento è finalizzato alla tutela della sicurezza e del decoro delle aree scolastiche e degli spazi frequentati da minori.

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