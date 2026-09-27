Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Il 22 settembre i carabinieri di Vignola hanno arrestato tre minorenni di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, residenti nella provincia di Modena, per furto con strappo, tentata rapina in concorso e lesioni personali.

Il primo intervento è scaturito dalla segnalazione di un 60enne al quale, intorno alle 9.15, un giovane sopraggiunto alle spalle aveva improvvisamente strappato dal collo una catenina d’oro, dandosi poi alla fuga a piedi per le vie del centro cittadino. La vittima tentava di inseguirlo, senza tuttavia riuscire a raggiungerlo.

Gli accertamenti hanno consentito ai carabinieri di collegare l’episodio ad un analogo fatto verificatosi poco prima, intorno alle ore 7.50, ai danni di uno studente 19enne, nei pressi dell’istituto scolastico frequentato. In quella circostanza, un giovane, dopo essersi avvicinato alla vittima con il pretesto di scambiare i rispettivi contatti social, le aveva repentinamente strappato dal collo una catenina d’oro, dandosi alla fuga.

La fotografia dell’autore di uno degli episodi, scattata da una delle vittime mentre tentava di rincorrerlo, ha consentito di indirizzare rapidamente le ricerche. Un equipaggio di militari in abiti civili individuava quindi, poco dopo, nel centro di Vignola, un 17enne residente nella provincia di Modena, le cui caratteristiche corrispondevano a quelle segnalate ed infatti, in suo possesso, venivano infatti rinvenute le due catenine in oro sottratte (poi subito restituite alle vittime).

Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Tenenza e, all’esito degli ulteriori riscontri acquisiti, tratto in arresto.





Poco più tardi, una pattuglia di carabinieri interveniva, sempre a Vignola, lungo la pista ciclabile di via Barella, dove una 57enne in bicicletta era stata aggredita da due giovani che, dopo averla afferrata e scaraventata a terra, avevano tentato di strapparle la collana d’oro che portava al collo. La donna riusciva a proteggere il monile e, con le proprie urla, ad attirare l’attenzione di alcuni passanti, costringendo i due alla fuga.

Le ricerche si sono indirizzate verso la stazione ferroviaria. I militari sono saliti su un treno in procinto di partire per Bologna e individuavano due giovani corrispondenti alla descrizione ricevuta che, alla vista dei carabinieri, tentavano di sottrarsi al controllo.

I due, un 16enne e un 17enne residenti nella provincia di Modena, sono stati dunque bloccati e, alla luce di ulteriori elementi raccolti, tratti in arresto per tentata rapina in concorso e lesioni personali.

Ii tre arrestati sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Bologna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

Il Giudice per le Indagini

Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha convalidato tutti e tre gli arresti, disponendo nei confronti di uno dei 17enni il collocamento in comunità ed applicando agli altri due minorenni la misura dell’obbligo di permanenza in casa.