Modena, esce dal supermercato senza pagare e spintona la vigilanza: arresto

La Polizia di Modena ha arrestato un uomo di 51 anni per tentata rapina impropria. Nel pomeriggio di ieri, alle 16, la Squadra Volante è intervenuta al supermercato della Crocetta, su segnalazione di un addetto alla vigilanza che aveva sorpreso l’uomo nascondere della merce all’interno dei pantaloni per poi oltrepassare le cassa, pagando soltanto il corrispettivo di una lattina.

Vistosi scoperto ha cercato di guadagnarsi la fuga spingendo violentemente la Guardia Particolare Giurata. Gli agenti arrivati sul posto hanno fermato e identificato il 51enne, già noto alle Forze dell’Ordine. Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti diversi prodotti di cosmetica per un valore commerciale di oltre 480 euro.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella oggi, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.