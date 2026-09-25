Modena, Juke Box delle Arti: alla Lokomotiva 48 un viaggio tra musica, cinema, teatro e fumetto

Domani, sabato 26 settembre, dalle 19, la Lokomotiva 48 in via Nicolò dell'Abate, 48 a Modena, ospita Juke Box delle Arti, un incontro dedicato alla contaminazione tra le arti e all’influenza reciproca tra linguaggi e generi, spaziando tra teatro, cinema, fumetto, musica e cucina. A condurre l'appuntamento sarà Andrea Soncini, promoter e critico musicale attivo da oltre trent'anni. Ha scritto per testate come Rockerilla, Rockstar, Jam, Music, ELLE e Gazzetta di Modena ed è autore del libro King Crimson – Gli anni prog (Giunti). Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato come promoter, tour manager ed editore, fondando due etichette discografiche e diverse fanzine e magazine. Un incontro per attraversare mondi artistici differenti e scoprire le connessioni che nascono quando musica, immagini, parole e altre forme espressive si influenzano a vicenda.

Stefano Soranna