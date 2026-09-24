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Torrenova, bivacchi, droga e degrado. Il Comitato: 'Sabato saremo sul posto, il Comune deve agire'

Torrenova, bivacchi, droga e degrado. Il Comitato: 'Sabato saremo sul posto, il Comune deve agire'

Modena Merita di Più promuove per sabato 26 settembre alle 17 una camminata nella zona tra il quartiere Torrenova e via Repubblica di Montefiorino

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Bivacchi, consumo di droga, episodi di violenza e una situazione di degrado che, secondo le segnalazioni raccolte dai cittadini, continua a compromettere la vivibilità della zona. Modena Merita di Più torna sul territorio e organizza per sabato 26 settembre 2026 alle ore 17 un’iniziativa pubblica nell’area tra Torrenova e via Repubblica di Montefiorino.

Il ritrovo sarà presso il piccolo borgo abbandonato situato fra via Nonantolana e la tangenziale indicato dai residenti come uno dei punti più problematici. Da lì partirà una camminata durante la quale verranno documentate attraverso video le condizioni dell’area e raccolte le testimonianze di chi vive quotidianamente nel quartiere.

'Non vogliamo limitarci alle segnalazioni sui social: vogliamo andare sul posto, documentare quello che accade e dare voce ai residenti. Quando immobili abbandonati e aree degradate diventano luoghi di bivacco e teatro di situazioni problematiche, non si può aspettare che la situazione peggiori ulteriormente', dichiara Mattia Meschieri, rappresentante di Modena Merita di Più.

La richiesta del Comitato è chiara: un intervento di bonifica e messa in sicurezza definitivo, accompagnato da controlli adeguati e da azioni capaci di impedire che, dopo interventi occasionali, il degrado torni nuovamente a concentrarsi nella stessa zona.

'I residenti hanno diritto a vivere il proprio quartiere senza paura e senza dover accettare il degrado come qualcosa di inevitabile. Sabato saremo lì per mostrarlo: chiediamo al Comune e alle autorità competenti di intervenire concretamente'.

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