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Sicurezza, Modena Civica lancia un presidio in Autostazione: 'Subito più rigore nei provvedimenti'

Sicurezza, Modena Civica lancia un presidio in Autostazione: 'Subito più rigore nei provvedimenti'

'La nostra priorità assoluta è difendere i ragazzi che prendono l'autobus per andare a scuola e i genitori che hanno il diritto di saperli al sicuro'

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Una presenza visibile, a fianco dei cittadini e contro il degrado. Modena Civica annuncia un presidio pubblico presso l'Autostazione di Modena, programmato per questo sabato 26 settembre alle 12. L'iniziativa - ribattezzata 'Modena Sicura. Non ci giriamo dall'altra parte' - nasce in scia ai nuovi episodi di cronaca degli ultimi giorni, che hanno visto l’area trasformarsi ancora una volta in teatro di violente risse. 

Al centro dell’iniziativa ci sarà la richiesta di un maggiore rigore nei provvedimenti.  

'Autorità e forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile con le risorse a disposizione, ma è ormai evidente che l'attuale sistema di contenimento non basta più - dichiarano Katia Parisi, consigliera counale di Modena Civica, e il presidente Rosario Maragò -. È necessario intervenire con più forza e con misure più severe, per tutelare in primis le migliaia di studenti, lavoratori e famiglie che ogni giorno frequentano l'Autostazione e che non possono più tollerare una situazione di costante pericolo. Per questo invitiamo al presidio tutta la cittadinanza: ragazzi, famiglie, residenti e commercianti della zona, per fare fronte comune e chiedere insieme una città più sicura e vivibile'.  

'Non possiamo assistere inermi a scene di guerriglia urbana in uno dei luoghi chiave della nostra città - continuano Parisi e Maragò -. Ringraziamo le forze dell'ordine per il costante sforzo, ma ora serve una svolta: chi delinque o usa la violenza in spazi pubblici deve subire provvedimenti rigidi e immediati.

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La nostra priorità assoluta è difendere i ragazzi che prendono l'autobus per andare a scuola e i genitori che hanno il diritto di saperli al sicuro'. 

All'iniziativa parteciperà il consigliere regionale e capogruppo dei civici, Vincenzo Paldino, a testimonianza dell'attenzione che il movimento riserva alla sicurezza della città anche sui tavoli istituzionali regionali.  

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