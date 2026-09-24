Modena, ritrovata al Parco della Resistenza una urna funeraria rubata in una abitazione

È stata rinvenuta nel tardo pomeriggio del 15 settembre, all’interno del Parco della Resistenza, un’urna funeraria contenente le ceneri di una donna deceduta lo scorso anno. A segnalarne la presenza alla Polizia Locale di Modena è stata una cittadina, durante un servizio di controllo dei parchi cittadini.

Gli operatori intervenuti hanno trovato l’urna integra e ancora sigillata, con riportati i dati della defunta. Le successive verifiche hanno consentito di rintracciarne il figlio che ha riferito di non essere a conoscenza della presenza dell’urna al parco. L’urna, infatti, era conservata fuori comune, presso l’abitazione del padre anch'esso defunto.

A seguito della segnalazione, l’uomo si è recato presso l’abitazione dei genitori, dove ha scoperto che l’immobile era stato visitato da ignoti, che avevano asportato diversi oggetti e alcuni scatoloni predisposti per lo sgombero della casa.

Nella mattinata del 21 settembre il figlio della defunta si è presentato al Comando della Polizia Locale di Modena, dove ha formalizzato denuncia per il furto subito nell’abitazione familiare e ha contestualmente recuperato l’urna della madre.