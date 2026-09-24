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Modena, ritrovata al Parco della Resistenza una urna funeraria rubata in una abitazione

Modena, ritrovata al Parco della Resistenza una urna funeraria rubata in una abitazione

Nella mattinata del 21 settembre il figlio della defunta si è presentato al Comando della Polizia Locale di Modena per recuperare l'urna

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È stata rinvenuta nel tardo pomeriggio del 15 settembre, all’interno del Parco della Resistenza, un’urna funeraria contenente le ceneri di una donna deceduta lo scorso anno. A segnalarne la presenza alla Polizia Locale di Modena è stata una cittadina, durante un servizio di controllo dei parchi cittadini.

Gli operatori intervenuti hanno trovato l’urna integra e ancora sigillata, con riportati i dati della defunta. Le successive verifiche hanno consentito di rintracciarne il figlio che ha riferito di non essere a conoscenza della presenza dell’urna al parco. L’urna, infatti, era conservata fuori comune, presso l’abitazione del padre anch'esso defunto.

A seguito della segnalazione, l’uomo si è recato presso l’abitazione dei genitori, dove ha scoperto che l’immobile era stato visitato da ignoti, che avevano asportato diversi oggetti e alcuni scatoloni predisposti per lo sgombero della casa.

Nella mattinata del 21 settembre il figlio della defunta si è presentato al Comando della Polizia Locale di Modena, dove ha formalizzato denuncia per il furto subito nell’abitazione familiare e ha contestualmente recuperato l’urna della madre.

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