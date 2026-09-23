Aggressione femminista a Modena, il consigliere Pd Barbari rompe il silenzio: 'Solidarietà alla collega di Fdi'

'In questi giorni La Pressa ha dedicato diversi articoli al convegno “La violenza non ha genere”, alle contestazioni che lo hanno accompagnato e a quanto accaduto dentro e fuori dalla sala.

Ho letto, tra le altre cose, che durante la contestazione le associazioni dei padri separati sarebbero state definite «covi di mascolinisti, negazionisti, violenti». E ho letto quanto ha riferito la consigliera comunale Elisa Rossini. Prima di ogni altra considerazione, credo sia giusto esprimere vicinanza a Elisa Rossini e condannare ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione, anche verbale, nei confronti dei consiglieri comunali, così come dei relatori e di chi partecipa a un'iniziativa pubblica. Le difficoltà che possono vivere i padri dopo una separazione esistono'.

Il consigliere Pd Luca Barbari insieme al collega Francesco Fidanza, rompe il muro del silenzio dei partiti di centrosinistra e del sindaco Mezzetti sull'aggressione femminista avvenuta a Modena ai danni dei relatori e di alcuni partecipanti del convegno 'La violenza non ha genere'.





'Nel 2023 l'onorevole Marco Furfaro, presentando alla Camera la proposta di legge per assicurare il medico di base alle persone senza dimora, indicava espressamente tra le persone che possono finire in strada i «padri separati», insieme a chi ha perso il lavoro, a chi vive con una pensione minima e ad altre persone in condizioni di vulnerabilità.

Quando quella proposta venne approvata dalla Camera, il 25 giugno 2024, lo stesso Gruppo PD parlò ancora più esplicitamente di padri che si separano e finiscono a dormire in macchina. Il 30 marzo di quest'anno la deputata Pd Francesca Viggiano, intervenendo alla Camera sull'argomento delle politiche abitative, ha richiamato una realtà «troppo spesso ignorata»: quella dei padri separati che, dopo la separazione, devono contemporaneamente sostenere un mutuo, l'assegno di mantenimento e la necessità di trovare una nuova abitazione, rischiando di scivolare in una condizione di vulnerabilità abitativa. Anche Antonio Mumolo, consigliere Pd e avvocato di strada ODV raccontano da molti anni situazioni nelle quali la separazione, sommata alla perdita del lavoro o alla riduzione del reddito, conduce alcuni padri alla povertà e persino alla perdita della casa. E perdere una casa significa perdere un tetto e di conseguenza rendere più fragile l'accesso ad altri diritti e può rendere enormemente più difficile continuare a esercitare concretamente la propria genitorialità - continua Barbari -. Anche per questo credo vada difeso il valore dell'associazionismo e delle esperienze di auto e mutuo aiuto anche dei padri separati.Il Pd nazionale ha dedicato in questi anni una specifica attenzione al Terzo settore e all'associazionismo: nel 2026, ad esempio, il percorso nazionale coordinato da Marta Bonafoni ha attraversato l'Italia incontrando associazioni, cooperative, volontari e reti sociali, riconoscendo a queste realtà un ruolo nella costruzione della coesione delle comunità. Ogni organizzazione risponde delle idee che sostiene e delle iniziative che assume. Ma è cosa diversa dal delegittimare in quanto tali le associazioni dei padri separati o le realtà nate per dare ascolto a uomini che attraversano una fase di grave difficoltà familiare, economica e personale'.





'E credo sia interessante ricordare anche un precedente molto vicino a noi. Il 15 giugno 2024, pochi giorni dopo l'uccisione di Anna Sviridenko, la Conferenza delle Donne Democratiche organizzò in piazza Torre un presidio contro la violenza sulle donne. Fu uno dei primissimi interventi pubblici di Massimo Mezzetti da sindaco. Mezzetti riconobbe senza esitazioni il problema della cultura patriarcale, del possesso della donna e dei figli e della violenza che da quella cultura può nascere. Ma, proprio in quel contesto, aggiunse una riflessione che qualcuno allora definì fuori dagli schemi della narrazione classica, perchè disse che se esiste un tema della solitudine delle donne, «c'è anche per gli uomini», richiamando la necessità di non lasciare sole le persone quando manifestano segnali potenzialmente pericolosi e di intervenire come comunità prima che quelle solitudini producano conseguenze drammatiche.

Mi sembra un'impostazione ancora utile, che consente di riconoscere la specificità, la gravità e la dimensione sociale della violenza maschile contro le donne ma senza obbligarci a diventare ciechi davanti alle altre forme di violenza o alle fragilità degli uomini. Possiamo sostenere i centri antiviolenza e ascoltare le associazioni dei padri separati. Possiamo denunciare il femminicidio e occuparci anche dell'uomo che, dopo una separazione, finisce a dormire in automobile. E possiamo perfino avere opinioni politiche molto diverse da quelle di Elisa Rossini e, senza alcuna difficoltà, esprimerle solidarietà quando riferisce di essere stata oggetto di intimidazioni. Non sono contraddizioni ma solo il tentativo, più difficile ma necessario, di guardare alle persone e ai problemi senza trasformare ogni sofferenza in una bandiera contrapposta a un'altra'.