Da Gaza a Unimore: accolto un dottorando palestinese nell’ambito del progetto europeo

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha accolto il dottor Mohammed Hajjaj, dottorando palestinese evacuato dalla Striscia di Gaza e giunto a Modena nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto europeo SAFE – Supporting At-risk Researchers with Fellowships in Europe.
L’evacuazione dalla Striscia di Gaza e il trasferimento in Italia sono avvenuti nell’ambito delle operazioni coordinate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), attraverso un complesso lavoro istituzionale che ha consentito al ricercatore di raggiungere l’Italia e di essere accolto a Modena. Ad attenderlo, la professoressa Maria Chiara Rioli, delegata di Ateneo per la Pace e l’Equità sociale. Il dottor Hajjaj ha poi incontrato la rettrice, Rita Cucchiara.
Unimore ha seguito le diverse fasi del percorso in raccordo con le istituzioni coinvolte e con il partenariato europeo SAFE. Si tratta di un progetto pilota triennale finanziato dall’Unione europea con l’obiettivo di offrire a studiose e studiosi esposti a minacce e rischi nei Paesi di provenienza la possibilità di continuare la propria attività scientifica in condizioni di sicurezza presso istituzioni di ricerca dell’Unione europea.
Il progetto è coordinato dal DAAD – German Academic Exchange Service e realizzato insieme a Campus France, al programma PAUSE del Collège de France e a UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo.
L’obiettivo dell’iniziativa non si limita al finanziamento delle singole fellowship. SAFE intende sperimentare un meccanismo europeo strutturato di protezione dei ricercatori a rischio, mettendo in rete università e istituzioni di ricerca, sviluppando strumenti di accompagnamento e formazione e contribuendo alla riflessione europea sulla costruzione di strumenti stabili per la tutela della libertà accademica e delle persone che operano nella ricerca.
'L’accoglienza di Hajjaj attraverso il progetto SAFE dimostra concretamente come il sistema del dottorato possa svolgere anche una funzione fondamentale di tutela e continuità della ricerca', afferma il professor Franco Zambonelli, Vice Rettore con delega al Dottorato di Ricerca e all’Alta Formazione di Unimore.
Per il professor Paolo Pavan, Vice Rettore con delega alle Relazioni internazionali e all’Internazionalizzazione, «la partecipazione a SAFE rafforza la dimensione internazionale di Unimore e, allo stesso tempo, richiama le università alla responsabilità che deriva dall’appartenenza a una comunità scientifica globale.