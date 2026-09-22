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Carpi, dimissioni del segretario Depietri. Paradisi: 'Prima delle persone vengono le idee e i valori'

Carpi, dimissioni del segretario Depietri. Paradisi: 'Prima delle persone vengono le idee e i valori'

'Abbiamo bisogno di discutere, ascoltare e mettere in campo idee capaci di interpretare i cambiamenti della città e le esigenze delle persone'

1 minuto di lettura

'Voglio innanzitutto ringraziare Daniela Depietri per il grande lavoro svolto in questi anni per il Partito Democratico di Carpi. Il suo impegno, la sua passione e la sua disponibilità sono state e continuano a essere una risorsa importante per tutta la comunità del Partito Democratico modenese'. Così il segretario provinciale Pd Massimo Paradisi commenta il passo indietro di Daniela Depietri da segretario Pd di Carpi, anticipato stamattina da La Pressa e confermato ufficialmente nel pomeriggio.

'Oggi, però, più che soffermarci sulle persone, dobbiamo concentrarci sul percorso che si apre davanti a noi. Prima delle persone vengono le idee, i valori e la capacità di costruire insieme una prospettiva per la nostra comunità. Quello che abbiamo davanti deve essere un momento vero di confronto e di dialogo sul futuro della città di Carpi, sul rapporto tra il Partito Democratico e l’amministrazione comunale e, più in generale, sul ruolo che il nostro partito vuole svolgere nella città e nel territorio - commenta Paradisi -. Abbiamo bisogno di discutere, ascoltare e mettere in campo idee capaci di interpretare i cambiamenti della città e le esigenze delle persone. Un confronto aperto, franco e rispettoso, nel quale ciascuno possa portare il proprio contributo e nel quale l’obiettivo comune sia rafforzare la capacità del Partito Democratico di essere una comunità politica radicata, riconoscibile e capace di guardare al futuro'.

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