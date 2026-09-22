Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lega Modena: 'Ascoltare anche il dolore dei padri separati. Servono strumenti concreti di sostegno e ascolto'

Lega Modena: 'Ascoltare anche il dolore dei padri separati. Servono strumenti concreti di sostegno e ascolto'

'Riteniamo importante che le istituzioni siano in grado di offrire ascolto e sostegno a tutte le persone che vivono situazioni di violenza o di grave disagio'

2 minuti di lettura

'Dal convegno “La violenza non ha genere”, dedicato al tema della violenza e alle difficoltà vissute dai padri separati, sono emersi numerosi spunti di riflessione rivolti ai rappresentanti politici e alle istituzioni locali. Tra gli aspetti affrontati, quello di una realtà spesso poco conosciuta e poco raccontata: la violenza subita dagli uomini all’interno delle relazioni familiari e, più in generale, le difficoltà che possono accompagnare la separazione e il rapporto con i figli' - così Caterina Bedostri e Lodovica Boni della Lega Modena.


'Si tratta di situazioni che possono assumere forme diverse, dalla violenza fisica a quella psicologica, spesso più difficili da riconoscere e da raccontare. Proprio quest’ultima può provocare isolamento, sofferenza e profonde conseguenze nella vita delle persone coinvolte. Il tema emerso con forza è anche quello della difficoltà, per molti uomini, di chiedere aiuto. La vergogna, il timore di non essere creduti o di essere giudicati possono diventare ostacoli enormi. Per questo riteniamo importante che le istituzioni siano in grado di offrire ascolto e sostegno a tutte le persone che vivono situazioni di violenza o di grave disagio, indipendentemente dal genere - continua la Lega -. Nel corso del convegno non sono mancate contestazioni.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Alcune psicologhe presenti in sala hanno messo in discussione le basi scientifiche degli interventi, arrivando a definirli “chiacchiere da bar”. Ricordiamo a queste professioniste, che dietro quelle che sono state definite ‘chiacchiere da bar’ ci sono persone, famiglie distrutte, vergogna e situazioni di grande sofferenza che meritano innanzitutto rispetto e ascolto. Le esperienze personali non sostituiscono certamente l’analisi scientifica, ma rappresentano una realtà che le istituzioni hanno il dovere di ascoltare”. Un altro tema affrontato durante l’incontro ha riguardato il sostegno ai padri separati in difficoltà economica e sociale. È stato affermato che la politica non si occuperebbe dei padri separati'.


'Come Lega riteniamo doveroso ricordare il lavoro svolto su questo fronte: abbiamo sostenuto la necessità di prevedere aiuti economici per i genitori separati in difficoltà, compreso il sostegno alle spese abitative, e abbiamo presentato mozioni affinché le amministrazioni locali valutino l’apertura di sportelli di ascolto e orientamento anche per gli uomini”. L’obiettivo di Lega è lavorare per rafforzare la rete dei servizi e fare in modo che nessuna persona che vive una situazione di violenza, disagio o difficoltà familiare si senta esclusa o senza un punto di riferimento.

Non si tratta di contrapporre uomini e donne, ma di riconoscere che il disagio e la violenza possono assumere forme diverse e che le istituzioni devono essere capaci di ascoltare tutte le persone che chiedono aiuto' - chiudono Bedostri e Boni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Nas in un market etnico e in una pizzeria: multe per 2mila euro

Modena, Nas in un market etnico e in una pizzeria: multe per 2mila euro

'Caro carburanti: a Modena qualcuno ci marcia. A Formigine diesel record a 2.8 euro'

'Caro carburanti: a Modena qualcuno ci marcia. A Formigine diesel record a 2.8 euro'

Modena, caro Giordano è vero: Massimo Mezzetti è il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra

Modena, caro Giordano è vero: Massimo Mezzetti è il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra

Convegno scientifico 'la violenza non ha genere': le femministe fanno anche irruzione in sala

Convegno scientifico 'la violenza non ha genere': le femministe fanno anche irruzione in sala

'Caro Tajani, sulla lunghezza della gonna ogni donna deve scegliere per se stessa'

'Caro Tajani, sulla lunghezza della gonna ogni donna deve scegliere per se stessa'

Convegno scientifico 'La violenza non ha genere': la rabbia delle femministe e le argomentazioni dei relatori

Convegno scientifico 'La violenza non ha genere': la rabbia delle femministe e le argomentazioni dei relatori

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Articoli Recenti Carpi, come anticipato da La Pressa, il segretario Pd Depietri ieri sera si è dimessa in lite col sindaco

Carpi, come anticipato da La Pressa, il segretario Pd Depietri ieri sera si è dimessa in lite col sindaco

Attentato del 16 maggio, il sindaco di Modena: 'Il Comune si costituirà parte civile'

Attentato del 16 maggio, il sindaco di Modena: 'Il Comune si costituirà parte civile'

Corriere sovraffollate, il consigliere Paldino nel Frignano per verificare la situazione

Corriere sovraffollate, il consigliere Paldino nel Frignano per verificare la situazione

Legacoop benedice il Festival del giornalismo 'Bella Ciao' da 150mila euro di soldi pubblici: 'Il titolo più bello mai sentito'

Legacoop benedice il Festival del giornalismo 'Bella Ciao' da 150mila euro di soldi pubblici: 'Il titolo più bello mai sentito'