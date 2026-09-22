Lega Modena: 'Ascoltare anche il dolore dei padri separati. Servono strumenti concreti di sostegno e ascolto'

'Dal convegno “La violenza non ha genere”, dedicato al tema della violenza e alle difficoltà vissute dai padri separati, sono emersi numerosi spunti di riflessione rivolti ai rappresentanti politici e alle istituzioni locali. Tra gli aspetti affrontati, quello di una realtà spesso poco conosciuta e poco raccontata: la violenza subita dagli uomini all’interno delle relazioni familiari e, più in generale, le difficoltà che possono accompagnare la separazione e il rapporto con i figli' - così Caterina Bedostri e Lodovica Boni della Lega Modena.
'Si tratta di situazioni che possono assumere forme diverse, dalla violenza fisica a quella psicologica, spesso più difficili da riconoscere e da raccontare. Proprio quest’ultima può provocare isolamento, sofferenza e profonde conseguenze nella vita delle persone coinvolte. Il tema emerso con forza è anche quello della difficoltà, per molti uomini, di chiedere aiuto. La vergogna, il timore di non essere creduti o di essere giudicati possono diventare ostacoli enormi. Per questo riteniamo importante che le istituzioni siano in grado di offrire ascolto e sostegno a tutte le persone che vivono situazioni di violenza o di grave disagio, indipendentemente dal genere - continua la Lega -. Nel corso del convegno non sono mancate contestazioni.
'Come Lega riteniamo doveroso ricordare il lavoro svolto su questo fronte: abbiamo sostenuto la necessità di prevedere aiuti economici per i genitori separati in difficoltà, compreso il sostegno alle spese abitative, e abbiamo presentato mozioni affinché le amministrazioni locali valutino l’apertura di sportelli di ascolto e orientamento anche per gli uomini”. L’obiettivo di Lega è lavorare per rafforzare la rete dei servizi e fare in modo che nessuna persona che vive una situazione di violenza, disagio o difficoltà familiare si senta esclusa o senza un punto di riferimento.