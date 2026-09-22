La polemica sull’affissione dello striscione promozionale per i campionati europei di volley sulla Torre Ghirlandina, avvenuta nei giorni scorsi, non si è affatto chiusa. A riaccenderla è l’ex ministro Carlo Giovanardi, che denuncia quello che definisce un “uso contra legem” del monumento simbolo di Modena, parte integrante del sito Unesco che comprende anche il Duomo e Piazza Grande.
Giovanardi ricorda che proprio in Piazza Grande è collocata una targa dell’Unesco che certifica il valore universale del complesso monumentale, sottoposto a tutela speciale. Per questo, sostiene, l’affissione di uno striscione pubblicitario sulla Ghirlandina ha rappresentato e rappresenterebbe per il futuro una violazione delle norme di salvaguardia. Una denuncia, che finora non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte del sindaco o degli uffici competenti.
L’ex ministro collega ora la vicenda alle iniziative previste nelle prime settimane di ottobre, quando Modena celebrerà i 19 anni dal riconoscimento Unesco con la manifestazione “Il Duomo, la Torre e la Piazza: un’eredità in mille racconti”, coorganizzata dal Comune. Una ricorrenza che, secondo Giovanardi, dovrebbe richiamare ancora di più alla necessità di rispettare rigorosamente le regole di tutela del sito.
'Invece del silenzio – afferma – mi aspetto che il sindaco e la competente Soprintendenza chiariscano che tale importante iniziativa rispetti le norme e che la megapubblicità cubitale sulla Ghirlandina sia stata una disattenzione contra legem che non si ripeterà più in futuro'.
Ghirlandina patrimonio Umanità, Giovanardi: 'Stop a strisconi che la offendono'
L’ex ministro torna a contestare l’uso della Torre Ghirlandina per fini promozionali e chiede chiarimenti al Comune e alla Soprintendenza
La polemica sull’affissione dello striscione promozionale per i campionati europei di volley sulla Torre Ghirlandina, avvenuta nei giorni scorsi, non si è affatto chiusa. A riaccenderla è l’ex ministro Carlo Giovanardi, che denuncia quello che definisce un “uso contra legem” del monumento simbolo di Modena, parte integrante del sito Unesco che comprende anche il Duomo e Piazza Grande.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto
Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe
Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione
Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'Articoli Recenti
Consulta Popolare di Modena: 'Il sindaco ha cambiato idea noi no. Bentornata Francesca Albanese'
Carpi, dimissioni del segretario Depietri. Paradisi: 'Prima delle persone vengono le idee e i valori'
Drop-In Sacca: i comitati dei cittadini chiedono di spostarlo e rivederlo, l'assessore lo mantiene e lo apre anche di notte
Lega Modena: 'Ascoltare anche il dolore dei padri separati. Servono strumenti concreti di sostegno e ascolto'