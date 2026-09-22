Festa per il sito UNESCO: due lunghi fine settimana per riscoprirlo

A introdurre il tema dell’edizione – “Il Duomo, la Torre e la Piazza: un’eredità in mille racconti” – è stata proprio Galloni, che ha sottolineato il valore identitario del complesso monumentale: “Il patrimonio non è passato: continua a parlarci, ogni giorno, attraverso le sue pietre, le sue storie e la comunità che lo vive. Questa festa è il modo più bello per ascoltarlo insieme”.
Il programma si apre con il ritorno di “Ghirlandina. Luce e Memoria”, il videomapping che trasforma la torre simbolo della città in una grande tela luminosa. Le proiezioni, curate dal Museo Civico con la realizzazione artistica di Delumen e la regia tecnica di Santimone srl, saranno visibili ogni sera dal 1° al 4 ottobre e dall’8 all’11, con doppie repliche a libero accesso.
Accanto allo spettacolo serale, il Duomo apre le sue porte per due appuntamenti speciali. Venerdì 2 ottobre, alle 20 e 21.15, è in programma “Chominciamento di gioia”, visita tematica alla Cattedrale e alla sagrestia accompagnata dalle musiche medievali dell’ensemble Palamento. Sabato 3 ottobre, alle 20.30, le navate risuoneranno con “Resonantia Saxa – Le pietre cantano”, concerto del Quintetto di ottoni del Duomo, degli organisti Stefano Pellini e Davide Zanasi e della Cappella musicale diretta da Francesco Saguatti.
Per tutto il weekend, cittadini e visitatori potranno partecipare a un ricco calendario di visite guidate su prenotazione: “Il Duomo racconta”, dedicato alle storie sacre e profane scolpite nel grande libro di pietra; “Un santo, una contessa e due artisti”, itinerario sulle figure chiave della fabbrica del Duomo; “Simboli civici tra Torre e Piazza”, percorso sugli emblemi cittadini, con una variante domenicale che include anche Palazzo Comunale.
Non mancano le attività per i più piccoli: il laboratorio “C’era una volta un’arca”, ai Musei del Duomo, invita bambini e bambine a costruire un’arca simbolica riflettendo sul cambiamento climatico. Durante la festa, i Musei del Duomo saranno visitabili con biglietto ridotto, mentre la Ghirlandina osserverà orari ampliati e ingressi agevolati.
La conferenza stampa ha fornito anche l'occasione per ricordare le aperture serali, fino ad ottobre, del Duomo di Modena, ogni sabato sera, con accesso gratuito.