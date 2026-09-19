Testimonianza dall'Iran: a Modena gli italiani ai funerali di Khamenei

Sabato 19 settembre alle ore 17.30, presso la Sala Civica di via Padova 149 a Modena, Logos e Civiltà promuove un incontro pubblico dedicato all’Iran, alla guerra iniziata il 28 febbraio e alle testimonianze raccolte direttamente nel Paese.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il racconto di alcuni italiani che si sono recati in Iran e hanno partecipato alle esequie della Guida Suprema Ali Khamenei, assassinato durante i bombardamenti del 28 febbraio.

Particolare rilievo avrà la testimonianza della giovane giornalista Giulia Bertotto, recentemente rientrata dall’Iran, che presenterà anche un breve docufilm realizzato durante il viaggio. Immagini e testimonianze offriranno l’occasione per conoscere direttamente una realtà iraniana spesso raccontata in Italia attraverso rappresentazioni distorte e parziali.

L’incontro affronterà anche il tema della solidarietà manifestata da cittadini italiani nei confronti della popolazione iraniana. Sarà presentata “L’epopea della solidarietà”, raccolta commemorativa di messaggi inviati da italiani dopo la morte della Guida Suprema.



Interverranno Giulia Bertotto, giornalista; Puria Nabati, della Comunità italo-iraniana di Roma; Hanieh Tarkian, Dott.ssa in Scienze Islamiche, in collegamento da Teheran; Stefano Bonilauri, Edizioni Anteo. È inoltre previsto un contributo in collegamento del prof. Angelo d’Orsi, Agorà per l’Italia.Introdurrà Fabio De Maio, Logos e Civiltà.