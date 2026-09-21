La ragazza del Balsamico: Sofia Malagoli si racconta nel suo primo libro

E' uscito per Artioli Editore 'La ragazza del Balsamico', il primo libro di Sofia Malagoli, imprenditrice modenese e fondatrice di Acetaia Malagoli Daniele. Il libro è un memoir femminile e d’impresa che racconta il percorso personale e professionale di Sofia: dagli anni dell’università alla scelta, poco più che ventenne, di partire dalla piccola acetaia di famiglia per provare a costruire un progetto proprio. Il Balsamico è il filo che attraversa la storia, ma non è un libro dedicato al prodotto. È piuttosto il racconto di una giovane donna e delle sue scelte, del rapporto con la famiglia e con le proprie radici, delle difficoltà incontrate, dei viaggi, delle persone conosciute e di un’impresa cresciuta negli anni insieme a lei. Una storia molto legata a Modena e al suo territorio, raccontata però soprattutto attraverso il lato umano di chi sceglie di provare a costruire la propria strada.

Il libro sarà presentato domenica 27 settembre alle 15:30 presso Acetaia Malagoli Daniele, a Piumazzo di Castelfranco Emilia, in occasione di Acetaie Aperte. Al termine della presentazione seguiranno torta e brindisi con i presenti.

Il libro

Un secondo appuntamento è previsto mercoledì 21 ottobre alle 18 presso la Libreria Feltrinelli di via Cesare Battisti, a Modena.

L’università, l’America, il ritorno a Modena, la costruzione dell’impresa, l’amore, la famiglia, la pandemia e l’incontro quotidiano con persone provenienti da ogni parte del mondo diventano le tappe di una crescita insieme personale e professionale. Il Balsamico attraversa tutto il racconto, ma il libro si sofferma soprattutto sul rapporto tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di diventare. È la storia di una donna che, mentre costruisce un’impresa, finisce inevitabilmente per costruire anche se stessa. È anche il racconto di cosa significhi prendere un’eredità familiare e scegliere di non limitarsi a conservarla, ma provare a darle un futuro. Innovare senza recidere le radici. Costruire qualcosa di contemporaneo partendo da una tradizione antica. Modena e la sua cultura fanno da sfondo a una vicenda profondamente locale nelle radici, ma universale nei temi: il coraggio di scegliere la propria strada, il lavoro come espressione di sé, il rapporto tra famiglia e indipendenza, gli incontri capaci di cambiare una traiettoria e la possibilità di trasformare ciò da cui proveniamo in ciò che scegliamo di diventare.

Sofia Malagoli, classe 1992, è imprenditrice e fondatrice di Acetaia Malagoli Daniele, in provincia di Modena.

Negli anni l’Acetaia è diventata anche un luogo di incontro con viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, portando Sofia a raccontare quotidianamente Modena, le sue tradizioni e la sua cultura attraverso uno dei suoi prodotti più identitari. La ragazza del Balsamico è il suo primo libro.