Cisl: 'Modena, crisi energetica, ceramica e famiglie sotto assedio'

'Abbiamo pagato il caldo, stiamo pagando l’inflazione e ora arriva il freddo. Sperare che l’inverno sia mite non è una politica energetica, tanto meno in uno dei territori più manifatturieri d’Europa. Modena deve giocare d’anticipo prima che l’emergenza energia diventi crisi industriale e sociale. Ecco perché salvare il distretto ceramico è oggi la grande emergenza modenese'.
Così Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, schiera il sindacato sul dossier rovente che agita da Modena a Bruxelles.
Una coppia modenese, con due stipendi da 1.400-1.500 euro e casa di 80 mq, ha già speso 380-450 euro in più per raffrescarla. Ora il riscaldamento: 900 metri cubi di gas possono costare 1.200-1.350 euro. Solo per rendere casa vivibile se ne va il 4-4,6% del reddito netto annuale.
La stessa sberla arriva ai Comuni. Centomila metri cubi di gas bastano a riscaldare circa 8 mila mq, l’equivalente di due scuole di medie dimensioni: la sola materia prima può costare a quel Comune oltre 50 mila euro in più rispetto a un anno fa. Per capire la dimensione del problema, basta ricordare che la Provincia gestisce 86 edifici scolastici per 303.193 metri quadrati. Trema anche la logistica.
Il gas copre l’80-90% del fabbisogno energetico e può pesare oltre un quarto dei costi industriali. Il 21 settembre ha toccato 82,52 euro/MWh, contro 33,53 un anno prima: +146%. Quota 100 si avvicina e la bomba Ets fa tic-tac: i nuovi benchmark europei possono far salire il costo nei distretti ceramici da 80 a 120 milioni l’anno. 'Cisl lo aveva detto in primavera: non possiamo chiedere alle imprese di decarbonizzare con tecnologie che oggi industrialmente non esistono e insieme sottrarre loro risorse per investire. I nuovi benchmark per la ceramica vanno sospesi – nota Papaleo –. Confindustria Ceramica conferma il nostro allarme e parla di rischio deindustrializzazione, delocalizzazioni all’estero e perdita di posti di lavoro. Tra Reggio e Modena lavorano 14.800 persone: Modena deve mobilitarsi senza timidezze. Non è pensabile produrre meno ceramica a Sassuolo, importarla da Paesi con standard ambientali inferiori e mettere qui a rischio lavoro, industria e ambiente'.
'Chiediamo a Modena e alle sue Istituzioni di reagire – osserva Papaleo –, giocare d’anticipo non è più un optional per famiglie e imprese”.