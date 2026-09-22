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Consulta Popolare di Modena: 'Il sindaco ha cambiato idea noi no. Bentornata Francesca Albanese'

Consulta Popolare di Modena: 'Il sindaco ha cambiato idea noi no. Bentornata Francesca Albanese'

L'organizzazione annuncia un presidio di benvenuto venerdì 25 settembre in piazza Torre con l'invito a portare le bandiere della Palestina

2 minuti di lettura

'Appena un anno fa, nel pieno dell’ondata di solidarietà con la Palestina, la giunta comunale di Modena con in testa il sindaco Massimo Mezzetti non esitò a salire sul carro della popolarità.
In occasione della venuta a Modena di Francesca Albanese, ospite del Festival DIG, la invitarono in Comune conferendole il Grosso d'argento come omaggio della città.
Quel giorno c’eravamo anche noi, in piazza, ad accoglierla, ad abbracciarla e a sostenere la sua voce coraggiosa in difesa del popolo palestinese.

Ma quando il vento è cambiato e il fango mediatico e politico contro Francesca è aumentato, il sindaco non ha esitato a scaricarla, dichiarando pubblicamente di essersi pentito di quell'omaggio.
Non in nostro nome, però. Noi non cambiamo idea a seconda delle convenienze politiche.
Noi, oggi più che mai, saremo di nuovo in piazza ad abbracciare Francesca Albanese'. Così la Consulta Popolare di Modena in occasione dell'arrivo in città della relatrice Onu Francesca Albanese, ospite come lo scorso anno, di Dig il Festival del giornalismo investigativo finanziato dal Comune con 100.000 euro e dalla Regione Emilia Romagna con 50.000 euro. Il presidio di benvenuto a Francesca Albanese avverrà venerdì 25 settembre in piazza Torre a Modena.

'Saremo lì a renderle il vero omaggio di quella parte di città che non si piega, che lotta ogni giorno al fianco della Palestina, contro il genocidio, contro la guerra e contro il riarmo' - affermano i rappresentanti della Consulta Popolare che in conclusione tracciano una inea tra 'loro' e gli altri, dove tra gli altri, quest'anno inseriscono anche il sindaco. 'Modena è con chi difende diritti e giustizia, non con chi calcola il consenso'.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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