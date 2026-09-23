Follia in via Rainusso: in branco assaltano e razziano supermercato

Un pomeriggio di ordinaria follia si è consumato all'interno del punto vendita MD di via Rainusso a Modena. Intorno alle ore 14 martedì 22 settembre 2026, una cinquantina di giovanissimi, presumibilmente di ritorno dai vicini istituti scolastici, ha fatto irruzione in massa nel discount. L'improvviso raid ha colto di sorpresa il personale e i clienti presenti, trasformando in pochi istanti il negozio nel teatro di un vero e proprio saccheggio collettivo.

I ragazzi si sono riversati tra le corsie facendo incetta di merci e svuotando gli scaffali in un clima di totale anarchia. L'obiettivo dell'azione, oltre alla razzia di prodotti, è emerso chiaramente dai comportamenti dei partecipanti: molti di loro impugnavano gli smartphone per documentare le scene, trasformando il blitz in un contenuto virale da lanciare sulle piattaforme social, in primis TikTok.



Una scena che quasi con le stesse dinamiche ma con impatto minore, si sarebbe ripetuta oggi, quando un secondo gruppo composto da circa trenta studenti ha cercato di fare il bis e colpire nuovamente lo stesso supermercato, fortunatamente senza riuscire a replicare i danni del giorno precedente.

Alla vista dei video diventati in breve virali, le reazioni non si sono fatte attendere: i rappresentanti locali del Partito Democratico hanno condannato l'accaduto e sollecitato un intervento rapido per rintracciare i singoli autori del gesto.

