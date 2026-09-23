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Modena, open day al gattile comunale

Modena, open day al gattile comunale

Sabato 26 settembre, dalle 13 alle 16, una giornata per far conoscere la struttura e i suoi ospiti in attesa di adozione

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Sabato 26 settembre il Gattile intercomunale di Modena apre al pubblico con un open day dalle 13 alle 16 per offrire alla cittadinanza l’occasione di visitare la struttura di strada Pomposiana 292/A e conoscere da vicino gli ospiti in cerca di una casa. Presenti, tra gli altri, oltre 60 cuccioli in cerca di adozione, distribuiti tra il gattile e le case delle balie, volontarie e volontari che si prendono cura dei piccoli più fragili e delle mamme con prole.

Nel corso della giornata, i gestori dell’associazione Felix&co Odv e i volontari spiegheranno le attività che si svolgono nella struttura, daranno informazioni sulle adozioni dei gatti ospitati e accoglieranno eventuali persone intenzionate a proporsi come volontari. In programma anche tanti gadget a disposizione dei visitatori e attività per i più piccoli.

Il Gattile ospita (per i comuni di Modena, Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola) gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmissibili in stato di libertà.

L'ingresso alla struttura nella giornata di sabato è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere le attività del Gattile Intercomunale e promuovere il contrasto all'abbandono degli animali.

Durante la settimana, gli orari di apertura del Gattile sono il martedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 16, il venerdì dalle 11 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 12 alle 17. I gattini vengono affidati a partire dai 60 giorni di età, già vaccinati, spulciati, dotati di microchip e abituati alla lettiera. Per informazioni è possibile chiamare il numero 059 7160407, mentre per le urgenze è disponibile il numero 351 7467365.

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