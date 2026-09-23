Drop-In Sacca: 'In quartiere confronto finto, cittadini ignorati, tecnici in cattedra'

Sono sempre stato un po' scettico nei confronti di questi 'confronti diretti' fra cittadini e politici locali: puzzano tanto di ipocrita propaganda e sono sostanzialmente una sicura perdita di tempo. Ma questa sera, eccezionalmente, ho deciso di andare alla Palazzina Pucci, dove il comitato del quartiere Sacca illustrava le sue proposte sul drop-in. Beh, devo dire che le cose sono andate esattamente come me le aspettavo, forse addirittura peggio. E' andato in scena un teatrino piuttosto squallido e scontato, con la vicesindaca Francesca Maletti che ha dimostrato da subito una totale incapacità di recepire i messaggi, io direi forti e chiari, della cittadinanza presente. La vicesindaca non si è presentata sola: aveva una guarnigione di 'esperti', o se volete 'tecnici', piuttosto saccenti nelle loro esposizioni e, aggiungerei, mortalmente noiosi. La loro funzione era quella di demotivare e, più che altro, sedare la folla incalzante, a stento tenuta a freno da un improbabile moderatore che sembrava tarantolato dalla necessità di imporre regole ridicole, probabilmente da lui stesso inventate per l'occasione. In estrema sintesi: una domanda, massimo tre minuti, ma prima una lunga introduzione di sermoni non richiesti e soprattutto non contingentati. Sono 'le regole'.

In conclusione: la Maletti non conosce i problemi della cittadinanza, e se li conosce non riscuotono il suo benché minimo interesse.

Mauro Orlandi

