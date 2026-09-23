'Trovo disgustoso quanto è successo a Elisa Rossini, consigliera comunale e brillante avvocatessa. Spregevoli anche tanti commenti del solito popolino. La violenza di genere che venga dalle donne o dagli uomini è la manifestazione più bieca dell’odio, dell’intolleranza ma soprattutto del fatto che quando i gruppi si muovono come caproni si caricano in modo esponenziale e nessuno più lì frena'. Lo afferma la consigliera Maria Grazia Modena. 'Purtroppo, si sta verificando che quando le donne vogliono manifestare ed emanciparsi, finiscono per assomigliare sempre di più agli uomini e a prenderne i lati più aggressivi. Peraltro anche il sindaco e l’assessore non avevano legittimato quel convegno giorni prima. Attenzione che la nostra città non diventi sempre più nell’immaginario collettivo la città dell’odio e di una pessima qualità di vita'.
Modena, consigliera Fdi aggredita dalle femministe: la solidarietà di Maria Grazia Modena
'La violenza di genere che venga dalle donne o dagli uomini è la manifestazione più bieca dell’odio e dell’intolleranza'
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